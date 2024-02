Allarme bomba a Sanremo: erano presenti tutti i cantanti che sono stati evacuati

Il Festival di Sanremo inizia col botto, in tutti i sensi. A 24 ore di distanza dall’inizio della kermesse canora, un allarme bomba è arrivato a una festa organizzata con tutti i cantanti presenti che per sicurezza sono stati fatti evacuare.

Il fatto è successo a Villa Nobel dove si stava tenendo una festa organizzata dalle Radio di Mediaset. Come riportato da RaiNews: “La polizia è intervenuta intorno alle 23 ed ha invitato i presenti ad abbandonare la festa, senza neanche prendere i cappotti. Sul posto attesi anche gli artificieri per le bonifiche necessarie. Aurelia bloccata in direzione di Taggia“.

“C’è stato un allarme bomba, stavamo scherzando ma stiamo tutti uscendo, è entrata la polizia per controllare” – le parole di Francesco Facchinetti – “Eravamo circa 350 persone e ci siamo tutti preoccupati!”

Le Stories di Francesco Facchinetti sull’allarme bomba a #Sanremo2024. pic.twitter.com/m6hIfs7LxH — Trash Italiano (@trash_italiano) February 5, 2024

A dare l’allarme, ha scritto AdnKronos, una telefonata anonima arrivata al centralino del commissariato, nella quale di faceva riferimento alla presenza di un ordigno. Sono scattati immediatamente i controlli ma l’intervento, al momento, non avrebbe dato riscontri.

