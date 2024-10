All’alba del 13 ottobre 2023, a una settimana dall’attacco di Hamas in Israele e dall’inizio della guerra all’interno della Striscia di Gaza, il giornalista palestinese Sami al-Ajrami chiude a doppia mandata la porta di casa sua, nel campo profughi di Jabalia, dov’è nato e ha sempre vissuto, per sfollare con la famiglia a sud, secondo le indicazioni dell’esercito israeliano.

Come già altri profughi palestinesi prima di lui, alle sue spalle lascia un’intera vita. Collaboratore di diverse testate internazionali, la sua è stata l’unica voce a raccontare sulla stampa italiana il conflitto dall’interno della Striscia e in presa diretta. In una sorta di diario quotidiano pubblicato da «la Repubblica» ha mostrato la sofferenza, la paura e l’impotenza di chi la guerra non solo la racconta coraggiosamente per mestiere ma la vive sulla propria pelle, testimone e vittima allo stesso tempo.

Il suo racconto trova ora un nuovo spazio nelle pagine inedite di questo libro.

🗝️ “Le chiavi di casa”, Sami al-Ajrami con Anna Lombardi.