Allagamenti a Traversara di Bagnacavallo: il fiume Lamone supera l’argine a causa del maltempo

Il maltempo continua a colpire l’Emilia-Romagna, con piogge abbondanti che hanno portato alla rottura di un argine del fiume Lamone a Traversara, una frazione di Bagnacavallo, nella notte tra il 3 e il 4 ottobre. Questo stesso luogo era già stato interessato da un’alluvione lo scorso 19 settembre, quando il paese era stato completamente allagato. Le autorità avevano dichiarato un’allerta rossa, e la zona era stata evacuata prima dell’evento, il che ha contribuito a limitare i danni e garantire la sicurezza dei residenti.

Dopo la rottura dell’argine, l’acqua ha invaso i campi circostanti, ma i mezzi di cantiere sono già stati messi al lavoro. Michele de Pascale, sindaco di Ravenna, ha informato la popolazione tramite il suo profilo Facebook, sollecitando i residenti delle vie interessate a evacuare i piani inferiori e a trasferirsi ai piani superiori delle loro abitazioni. Il Comune di Bagnacavallo ha confermato che la frazione di Traversara deve rimanere evacuata, secondo le ordinanze emesse.

Per quanto riguarda la situazione più ampia del comune di Ravenna, questa è attualmente sotto monitoraggio, e le autorità affermano che è sotto controllo. Nel frattempo, l’allerta rossa per maltempo è stata emessa da Arpae e Protezione Civile per diverse aree dell’Emilia-Romagna il giorno 3 ottobre, non per la gravità prevista degli eventi meteorologici, ma per la vulnerabilità dei territori già colpiti in precedenza.

In risposta all’allerta, oltre 1.000 persone, corrispondenti a circa 500 famiglie, erano state evacuate da diverse zone, tra cui Traversara e Borghetto Traversara, dalla strada Muraglione fino a Boncellino. I sindaci stanno coordinando le operazioni di emergenza e l’evacuazione, mostrando la loro preoccupazione per il benessere dei cittadini e per la sicurezza delle aree a rischio.

La prima settimana di ottobre è stata difficile per l’Emilia-Romagna a causa del maltempo, ma un miglioramento della situazione è atteso nel weekend, anche se rimane attiva l’allerta in 12 regioni italiane. Le autorità continueranno a seguire da vicino l’evoluzione della situazione meteorologica e gli eventuali danni sul territorio.