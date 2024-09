All’aeroporto delle Marche va in scena “Le Marche Inaspettate”, Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola

La Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola si presenta con il claim “Le Marche che non ti aspetti”, in un contesto internazionale all’Aeroporto “Raffaello Sanzio”. L’evento, che si svolgerà nelle prime tre domeniche di ottobre (6, 13, e 20), celebra la 27ma edizione, attirando turisti e appassionati del tartufo, noto come il “principe” della gastronomia. Pergola, definita la “Città degli Ori”, si prepara a promettere un’esperienza eccezionale con novità come i treni storici della Subappennina Italica, che faciliteranno l’arrivo dei visitatori.

Alexander D’Orsogna, AD e DG dell’Aeroporto di Ancona, ha sottolineato l’importanza della fiera per promuovere le ricchezze della regione a livello globale. I dati del traffico passeggeri indicano un forte crescita, con oltre 400.000 transiti nei primi otto mesi dell’anno, evidenziando il potenziale turistico delle Marche.

Il Vice Sindaco di Pergola, Antonio Baldelli, ha enfatizzato il tartufo come simbolo autunnale, mentre il Sindaco Diego Sabatucci ha annunciato l’obiettivo di rendere l’evento una delle kermesse più significative del settore, unendo tradizione e innovazione grazie anche ai Bronzi Dorati, scultura unica di origine romana. Il Premio “Le Marche che non ti aspetti”, istituito quest’anno, riconoscerà personalità di spicco nel giornalismo, nella cultura, nello sport e nell’impresa.

Il Treno Storico del Tartufo, con corse speciali per il fine settimana della fiera, permetterà ai passeggeri di scoprire la bellezza del territorio e gustare le specialità locali. I visitatori avranno l’opportunità di vivere un’esperienza turistica unica, che spazia dal mare all’Appennino, in una regione caratterizzata da borghi affascinanti e turismo esperienziale.

Il programma della fiera prevede una serie di eventi che ruotano attorno al tartufo, con stand di produttori e offerte gastronomiche di alta qualità. La Casa del Tartufo, cuore della fiera, ospiterà i migliori produttori. L’evento sarà arricchito da intrattenimenti musicali e spettacoli, creando un ambiente vivace e coinvolgente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma, è possibile consultare il sito ufficiale della fiera.