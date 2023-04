alla vista dei gattini tutti rimangono senza parole foto

Una gatta nera dal manto completamente scuro partorisce quattro micetti: alla vista della colorazione dei gattini rimangono tutti sorpresi.

Per i volontari dei rifugi di tutto il mondo accogliere una cucciolata di gattini o di cagnolini non rappresenta mai una novità. Purtroppo sono centinaia di migliaia gli animali che vivono in strada dopo essere stati abbandonati dai loro proprietari e moltissimi sono quelli che vengono soccorsi e portati nei rifugi. Quando gli operatori di un gattile statunitense si sono trovati di fronte a una gatta randagia dal manto nero che aveva appena dato alla luce quattro cuccioli sono rimasti, però, piuttosto sorpresi. Il motivo? La colorazione alquanto insolita dei piccoli micetti.

La gatta nera Mars salvata insieme ai suoi quattro bellissimi gattini color cioccolato e cannella (FOTO)

Il Mini Cat Town è un’organizzazione non profit specializzata nella riabilitazione dei cuccioli rimasti orfani e nel soccorso alle gatte che arrivano con i loro piccoli; è situato a San Jose, una città americana dello Stato statunitense della California, capoluogo della contea di Santa Clara nella Silicon Valley.

Come si legge sulla pagina Facebook dell’organizzazione statunitense (@Mini Cat Town), una dolcissima gatta dal manto nero lucente è arrivata al rifugio per gatti Mini Cat Town insieme ai suoi quattro adorabili cuccioli. Appena li hanno visti, i volontari si sono accorti della particolarità dei piccoli micetti: questi infatti avevano il manto di un colore tra il cioccolato e la cannella. Laura Maylon, direttrice del rifugio ha descritto i micetti su Facebook: «Gli occhi sono chiari. Il manto è color cioccolato e cannella. Nasi e punta dei piedi sembrano essere di un colore marrone rosato, il che mi porterebbe a credere provvisoriamente che non si scuriranno fino a diventare neri come la mamma, ma potrebbero rimanere vicini a questo colore. Se è vero, saranno estremamente unici!». Trovare un gatto dal manto marrone è infatti estremamente raro: questo colore è il risultato di una mutazione che si verifica nel gene del nero. Proprio per questo i cuccioli hanno sorpreso tutti. La gatta è stata ribattezzata con il nome di “Mars“. Come raccontano i volontari del rifugio, Mars è estremamente affettuosa con i suoi cuccioli. All’inizio diffidente con gli umani, la gattina si è in poco tempo abituata e ha mostrato di essere dolcissima con tutti. I gattini adesso stano crescendo e hanno mantenuto la loro meravigliosa quanto rara colorazione.

Sui social network sono diffuse notizie riguardanti animali domestici che trovano un modo per farsi aiutare quando ne hanno bisogno. La storia di Mars ricorda molto quella di una premurosa gatta randagia che a Montréal (città della provincia del Québec in Canada) è riuscita a trovare un modo per farsi adottare insieme ai suoi quattro cuccioli da una amorevole famiglia, salvando così se stessa e i suoi piccoli da una vita in strada e dalle rigide temperature invernali; ricorda anche quella della gattina randagia ribattezzata con il nome di “Karaoke” (dal momento che era molto loquace e miagolava dolcemente tutto il giorno per richiamare l’attenzione di chiunque passasse), che è entrata in un’abitazione passando dalla porticina basculante utilizzata dal cane di casa, sorprendendo così la famiglia e dando alla luce un paio di giorni dopo sei meravigliosi gattini. (di Elisabetta Guglielmi)

