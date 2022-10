Alla Unicusano Lectio Magistralis di Robert Edward Freeman

Domani, 28 ottobre, Robert Edward Freeman., professore di Business Administration dell’Università della Virginia, Usa, terrà una Lectio Magistralis su ‘The Power of Ideas: Stakeholder Theory and Stakeholder Capitalism’. L’evento si svolgerà in presenza dalle 11.00 alle 13.00 nella Aula Tesi Piano 0 dell’Università degli studi ‘Niccolò Cusano’. La Lectio Magistralis è rivolta ai dottorandi e dottori di ricerca e i docenti dei Corsi di dottorato in Management delle Università di Roma e del Lazio che hanno aderito all’iniziativa.

L’evento è organizzato dalla Rivista ‘Symphonya, Emerging Issues in Management’ in collaborazione con il Corso di Dottorato in Management for Digital Transformation: Business, Communication and Ethics dell’Università Niccolo Cusano. Un’occasione rivolta ai giovani studiosi di Management delle più importanti Università di Roma e della Regione Lazio per interagire con uno dei più autorevoli accademici al mondo padre della Stakeholder Theory e tra i massimi esperti in Business Ethics e Executive Leadership.