Alla Spezia, un canile all’avanguardia per animali in attesa

Oggi si è svolta l’inaugurazione di nuovi spazi e strutture al canile municipale della Spezia, che rappresentano un passo importante per il benessere degli animali. Questo intervento, realizzato dall’amministrazione comunale, mira a migliorare la qualità della vita degli ospiti della struttura e a sensibilizzare la comunità riguardo la cura degli animali.

Il sindaco Pierluigi Peracchini ha evidenziato i miglioramenti apportati al canile, sottolineando l’importanza di trattare gli animali con dignità e rispetto. Durante l’inaugurazione sono stati presentati un gattile per gatti affetti da Felv, nuovi parcheggi, aree di sgambamento e impianti solari che riducono i costi energetici. L’amministrazione ha investito circa 340.000 euro per completare il rinnovamento, che include anche l’installazione di una nuova recinzione e un’area per incontri pre-adozione.

L’assessore Pietro Antonio Cimino ha annunciato ulteriori progetti per il futuro, come box per l’accoglienza temporanea di animali e una piscina nella parte bassa del canile. Pierandrea Fosella, rappresentante dell’associazione L’Impronta, ha ringraziato l’amministrazione per il supporto, sottolineando come questi lavori rappresentino una sinergia tra l’associazione e il Comune. L’obiettivo è trasformare il canile in un esempio da seguire, promuovendo una cultura del benessere animale che coinvolga anche le nuove generazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.cittadellaspezia.com