Alla Scoperta di Valerio Pastore: Un Compagno da Conoscere

Alessandra Amoroso ha annunciato la sua gravidanza attraverso un post sui social, condividendo l’attesa per l’arrivo della sua prima figlia, che nascerà a settembre. La cantante ha rivelato il nome della bimba: Penny, probabilmente un diminutivo di Penelope. Nel messaggio ha scritto parole toccanti, descrivendo il suo stato d’animo e il legame già forte con la nuova vita che cresce in lei.

Accompagnata dal compagno Valerio Pastore, un tecnico del suono più giovane di lei, Amoroso ha confermato le voci di gravidanza che circolavano da qualche tempo. I due sono insieme dal 2021 e sono molto riservati riguardo alla loro vita privata, pubblicando raramente foto della loro relazione. Valerio, originario di Olevano sul Tusciano, ha mantenuto un profilo basso anche se è apparso in alcune immagini rubate.

Tanti fan e volti noti del jet set hanno congratulato la cantante per questa felice notizia, condividendo con lei la gioia di questo momento speciale. Alessandra ha descritto la sua esperienza di gravidanza come un dono meraviglioso che la sta trasformando e ha espresso tutto il suo amore per Penny, dicendo di non vedere l’ora di stringerla tra le braccia. Precedentemente, la cantante aveva avuto una relazione di lunga durata con il produttore discografico Stefano Settepani, conclusasi nel 2020. In un podcast, Alessandra ha parlato del suo attuale rapporto, descrivendolo come qualcosa che le ha fatto scoprire un nuovo modo di amare e di essere amata.