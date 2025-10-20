Alla scoperta di Napoli: il Rione Sanità in un viaggio emozionante

“Noi del Rione Sanità” è una nuova serie televisiva in onda su Rai. Ambientata nel Rione Sanità, uno dei quartieri più iconici di Napoli, la fiction mira a mettere in luce la vivacità e le contraddizioni di questo luogo ricco di storia e cultura.

Il Rione Sanità, situato ai piedi della collina di Capodimonte, è caratterizzato da strade strette, il famoso Palazzo dello Spagnolo, piazze animate e palazzi dai colori vivaci. Questa area è diventata un simbolo di riscatto sociale grazie all’impegno di figure come Don Antonio Loffredo, il parroco che ha ispirato la serie. Le scene girate nel quartiere riflettono autenticità, comunità e solidarietà, mostrando il suo passaggio da un’immagine difficile a una di rinascita culturale.

Oltre al Rione Sanità, la produzione ha scelto diverse altre location di Napoli, arricchendo la narrazione con diverse sfumature della città. Tra i luoghi scelti ci sono il Parco di Capodimonte, con i suoi viali alberati, e il Vomero, da cui si può ammirare una vista panoramica di Napoli. Importante anche la Chiesa di Santa Maria alla Sanità, simbolo della spiritualità del quartiere, e le suggestive Catacombe di San Gennaro.

La trama segue la trasformazione del quartiere, con Don Giuseppe Santoro, ispirato a Don Antonio Loffredo, che lavora per il recupero degli spazi abbandonati e la creazione di opportunità per i giovani, mostrando come la bellezza e la solidarietà possano riportare speranza.

Il Rione deve il suo nome alla presenza di antiche catacombe e luoghi di sepoltura, ritenuti aree “sane” per la loro aria purificata. Originariamente un’area verde, il Rione è diventato un centro vitale a seguito dell’espansione urbana.

La regia è affidata a Luca Miniero e il cast comprende Carmine Recano, Nicole Grimaudo e Maurizio Aiello. La serie sarà trasmessa in sei episodi su Rai 1.