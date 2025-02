Alla scoperta dell’anima più romantica di Dubai

San Valentino è l’occasione ideale per scoprire Dubai in un’atmosfera romantica, ma la città offre esperienze uniche per ogni coppia durante tutto l’anno. Le proposte sono diverse e coinvolgenti: dai voli in mongolfiera sopra il deserto all’alba, dove ammirare la fauna selvatica, a cene indimenticabili in ambientazioni mozzafiato. Tra queste, il Jumeirah Burj Al Arab offre ristoranti di alta classe, come il Gilt e l’Al Muntaha, mentre l’Ossiano all’Atlantis permette di cenare “in fondo al mar” circondati da un acquario straordinario.

Per le coppie più artistiche, il Wild Paint House ad Al Quoz offre un’esperienza creativa per realizzare un’opera d’arte insieme. Inoltre, il Love Lake Dubai, con la sua forma a cuore, è il luogo ideale per un picnic romantico immerso nel deserto. Per chi cerca un brivido, Sky Views Dubai, situato in un grattacielo, offre vedute incredibili e attività adrenaliniche come lo Sky Glass e l’Edge Walk, per un’esperienza unica sopra la città.

Per un soggiorno da sogno, Dubai propone diverse sistemazioni romantiche. L’Al Maha, Desert Resort and Spa, è un lusso immerso nella natura, mentre i Hatta Resorts permettono di vivere un’esperienza di glamping. Chi desidera un’ambiente esotico può scegliere l’Anantara The Palm Dubai Resort, che offre ville overwater e una spiaggia privata, garantendo privacy e relax. Queste esperienze trasformano ogni momento con la propria dolce metà in un ricordo prezioso e indimenticabile.