Alla scoperta della Ciclovia del Sole

Se sei un appassionato di ciclismo, la Ciclovia del Sole è l’itinerario perfetto per esplorare nuovi luoghi. Si estende per 46 km di pista sicura nel cuore della bassa pianura emiliana. La prima tappa è Mirandola, una città storica dove puoi assaporare le specialità gastronomiche locali e visitare le valli circostanti, ideali per il birdwatching, con i caratteristici barchessoni, come il “Barchessone Vecchio”.

Proseguendo verso San Felice sul Panaro, scoprirai una cittadina con viuzze acciottolate e antiche chiese, circondata da parchi pubblici. Qui si trova la Rocca Estense, simbolo della storia della zona. La terza tappa è Camposanto, dove avrai l’opportunità di ammirare oltre 20 murales, frutto del progetto “Quadricromie”, rendendo il centro un vero e proprio museo a cielo aperto.

Arrivando a Crevalcore, terra di confine tra Modena e Bologna, visita il Castello di Palata Pepoli, ristrutturato recentemente, e la Torre della Guisa, per un tuffo nel Medioevo. La quinta tappa è San Giovanni in Persiceto, famosa per la Piazzetta degli inganni, decorata dall’artista Gino Pellegrini, un omaggio al cinema. Qui puoi anche visitare il Museo del cielo e della terra.

Infine, il percorso culmina a Sala Bolognese, da dove puoi proseguire verso Bologna attraverso strade provinciali tranquille. Per ulteriori informazioni, puoi rivolgerti agli uffici turistici sparsi lungo il percorso.