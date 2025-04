Alla scoperta del Museo della Forma Urbis di Roma

Nel cuore di Roma, il Museo Forma Urbis, inaugurato nel 2023 nelle Terme di Diocleziano, ospita la più grande mappa mai realizzata dell’antica Roma, la Forma Urbis Severiana. Questa pianta, creata tra il 203 e il 211 d.C. durante il regno di Settimio Severo, era composta da 150 lastre di marmo e forniva una rappresentazione dettagliata della città, inclusi edifici, strade e templi. Oggi, restano circa 1.000 frammenti di quest’opera, il 10% dell’originale, che sono stati studiati e interpretati nel corso dei secoli.

Il museo offre un’esperienza immersiva, con una ricostruzione tridimensionale della mappa disposta a pavimento, accompagnata da proiezioni interattive. Accanto alla mappa, i frammenti originali sono esposti su supporti trasparenti, affiancati da moderne mappe di Roma, rivelando come molti quartieri attuali seguano l’urbanistica imperiale. Questa attrazione non è solo per studiosi, ma è accessibile e coinvolgente anche per i visitatori casuali.

A partire da aprile 2025, il museo offrirà visite guidate tematiche che esploreranno vari aspetti della pianta severiana e il suo impatto sulla Roma moderna. Inoltre, una sezione dedicata alla geologia della città, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, metterà in luce come il sottosuolo influenzi lo sviluppo urbano. Situato in piazza della Repubblica, il Museo Forma Urbis è facilmente raggiungibile e l’ingresso è incluso nel biglietto del Museo Nazionale Romano. In un mondo dominato dalle mappe digitali, questo museo rappresenta un’importante occasione per riscoprire la storia e la cultura di Roma.