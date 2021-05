Non mi scorderò mai quando sette anni fa mio figlio, guardandomi dritto negli occhi mi annuncia che vuole iscriversi al progetto Mars One. Ne avevo sentito vagamente parlare ma a quel tempo non mi interessavo di spazio quindi non ne sapevo quasi nulla. Certo, fare l’astronauta è il sogno di tutti i bambini, tuttavia andare a colonizzare un altro pianeta è qualcosa di diverso.

Cosa fai se tuo figlio ti informa che vuole lasciare la Terra? Resti incredula e divertita, poi ti preoccupi perché è maggiorenne e quindi può essere difficile dissuaderlo. Pensi poi che se non indossi una tuta argentata né un copricapo provvisto di antenne e sensori, ciò nonostante tuo figlio ti informa che vuole andare a colonizzare Marte.

Il 18 febbraio, 2021 Perseverance tocca il suolo marziano. Ci invia immagini spettacolari in 4K e per la prima volta sentiamo il rumore del vento di un pianeta che non è il nostro. La Cina non è da meno e invia la sua sonda spaziale annunciando che oltre alla possibilità di una futura missione con equipaggio (non si chiamano astronauti ma taikonauti), sta anche studiando come orbitare attorno a Venere e Giove.

Elon Musk, che prevede di portare l’uomo su Marte nel 2026, dichiara: “Sarà un lungo viaggio, pericoloso, scomodo e dal quale potresti non tornare vivo. Ma è un’avventura gloriosa, e sarà un’esperienza incredibile”. E mentre la Nasa e lo stesso Obama ammettono ufficialmente che esistono oggetti non identificati, le nostre fantasie infantili devo essere ricalibrate. Lo spazio ha perso il suo fascino romantico? Che significato diamo oggi alla fantascienza?

“Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte” diceva Edgar Allan Poe, che pochi conoscono nella sua veste di autore di proto-fantascienza. Viviamo una realtà dove la sci-fi è diventata normalità, ha acquisito un carattere pratico, si è mutata in un‘opportunità concreta di potere e di guadagno.

Ci chiediamo se stiamo ancora progredendo secondo la selezione darwiniana o se i cicli evolutivi umani sono già influenzati dalla crescita esponenziale delle tecnologie.

L’evoluzione umana è stata plasmata dall’interscambio tra specie primordiali. Il DNA dei reperti archeologici dimostra che i nostri antenati, dopo aver lasciato l’Africa, sono entrati in contatto con i Neanderthal, i quali si sono poi incrociati con i Denisovani, specie fino a qualche anno fa sconosciuta.

Le recenti scoperte genetiche suggeriscono che l’ibridazione sia stata fondamentale per lo sviluppo della nostra specie. Noi cosa diventeremo? Ci accoppieremo con le macchine? Diventeremo cyborg?

Neuralink, ennesimo progetto di Elon Musk, nasce per potenziare il nostro cervello. Sono partiti dal creare BCI (interfacce cervello-macchina) esterne per poi dedicarsi a “Link”, un dispositivo di circa 23 millimetri di diametro istallato nel cervello, che l’oligarca tecnologico descrive come “un Fitbit nel tuo cranio con fili minuscoli” che si collegano alla materia cerebrale.

Secondo Musk ne avremo bisogno perché altrimenti non saremo in grado di competere e forse di governare l’intelligenza artificiale futura. Neuralink ha già sperimentato il suo chip sui maiali, che stanno acquisendo sempre più spazio nella ricerca scientifica perché condividono con noi umani importanti caratteristiche anatomiche e fisiologiche, poi sulle scimmie e si prevede a fine anno sugli umani.

E’ indubbio che l’NBIC (Nanotechnology, Biotechnology, Information technology, Cognitive science), le protesi, i farmaci intelligenti e i nootropi , (sostanze che aumentano le capacità cerebrali) possano migliorare la nostra fisiologia oltre gli attuali limiti umani. Dovremmo davvero perseguire tutto questo? Dovremmo fissare dei limiti o imparare ad usare tutta questa “manna scientifica e tecnologica” con coscienza? L’etica dovrebbe avere un ruolo? Se sì, in che modo?

L’etica deve tenere il passo con il progresso esponenziale della tecnologia, deve “leapfrog” fare il salto e diventare materia corrente delle nostre innovazioni. Vogliamo coinvolgere gli autori di fantascienza nei dibattiti pubblici? Sono loro che immaginano il nostro domani, che ispirano il nostro progresso e bisogna forse invogliarli a raccontare un futuro tollerabile, costruttivo e vantaggioso.

E poi l’etica va portata a scuola, in classe, applicata alle nuove tecnologie. La generazione alfa, i nati dopo il 2010, sono una specie dissimile dalle precedenti. Ogni settimana ne nascono più di 2,5 milioni a livello globale. Quando saranno tutti nati (2025) saranno quasi 2 miliardi – la più grande generazione nella storia del mondo. Sarà il gruppo più ricco, più istruito e più tecnologicamente connesso. Godrà di una vita più lunga dei predecessori e crescerà interagendo con umani, robot e intelligenza artificiale.

Con loro le nostre innovazioni diventeranno prodotti e se li formiamo da subito in maniera inclusiva avremo un futuro più sano, efficiente e responsabile. E’ forse un luogo comune ma studi dimostrano che le donne tendono a giustificare le azioni sulla base di un’etica della compassione, mentre gli uomini si attengono più a procedure governate da leggi e regole. Abbiamo bisogno di entrambi.

Questo sarà il decennio più pionieristico della storia. Le tecnologie emergenti porteranno a un’innovazione esponenziale. Dovremmo sforzarci di intraprendere questo viaggio, consapevoli dei rischi che stiamo affrontando, e discutere apertamente le ripercussioni sociali che queste tecnologie potrebbero avere se lasciate solo ai loro “creatori”: un appello alla ricerca dell’etica esponenziale.

Per quanto riguarda il viaggio su Marte, anche se probabilmente alla sua età, avrei fatto lo stesso, sono un seria mamma italiana e quindi la mia risposta è stata: “over my dead body”, devi passare sul mio cadavere.