Alla Pontida nasce la santa alleanza dei popoli europei

Matteo Salvini, durante il suo intervento a Pontida 2024, ribadisce il concetto di perseveranza e unità, esprimendo gratitudine verso Bossi e Maroni per il loro supporto. Il raduno si caratterizza per la presenza di numerosi ospiti stranieri e si concentra su due temi principali: l’autonomia differenziata e la solidarietà verso Salvini, considerato vittima di un “processo vergognoso” relativo all’affare Open Arms.

Salvini e i membri della Lega di fronte a un pubblico motivato enfatizzano l’importanza dell’autonomia differenziata. Roberto Calderoli, ministro competente, afferma di aver mantenuto la promessa fatta a Pontida l’anno precedente, portando allo stadio di realizzazione il progetto di legge. Il presidente veneto Luca Zaia si dice pronto a un referendum e sostiene che la Lega non cerchi l’equa condivisione del malessere, ma quella del benessere. Anche il governatore lombardo Attilio Fontana chiede maggiore autonomia per spendere i fondi in modo più efficace.

Il secondo tema affrontato è la difesa di Salvini, accolto da manifestazioni di solidarietà da parte di alleati sovranisti, tra cui Viktor Orban, che lo definisce un eroe per la sua difesa dei confini europei. Orban critica l’immigrazione nel suo paese e propone misure drastiche per affrontare l’immigrazione illegale. Altri leader, come Geert Wilders, offrono il loro sostegno, unendosi a Salvini in vista del processo a Palermo che lo attende.

Salvini chiude il suo intervento sottolineando l’irreversibilità della riforma dell’autonomia, affermando che non ci sarà ritorno. In caso di condanna, dichiara che si presenterà a testa alta, sottolineando che è ingiusto processare chi ha agito nel rispetto dei propri doveri. La sua conclusione ribadisce l’unità del popolo e la nascita di una “santa alleanza dei popoli europei”.

In un’atmosfera festosa, il pubblico si aggrega attorno a Salvini, che si preoccupa di aumentare gli stipendi dei lavoratori, invitando le istituzioni a far pagare i banchieri piuttosto che gli operai. Il raduno di Pontida si presenta quindi come un momento di determinazione e unione, rafforzando l’identità della Lega e il suo impegno politico.