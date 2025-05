“Alla Fine Ce L’Ha Fatta: Kim Kardashian Raggiunge il Suo Sogno e Rivela il Segreto Del Successo!”

🔥 Offerte Amazon a tempo limitato

Kim Kardashian ha raggiunto un traguardo significativo nel suo percorso verso il sogno di diventare avvocata, iniziato nel 2018. Dopo anni dedicati agli studi e a tirocini legali, ha conseguito la laurea attraverso il Law Office Study Program (LOSP) in California. Questo programma le ha permesso di apprendere tramite un apprendistato in uno studio legale, un approccio non convenzionale che ha scelto in virtù della sua passione per la giurisprudenza.

La sua determinazione è stata evidente anche in ambiti di giustizia sociale. Kardashian ha lavorato per ottenere la commutazione della pena per Alice Marie Johnson, condannata all’ergastolo per crimini non violenti legati alla droga, e ha sostenuto i fratelli Menéndez, chiedendo la loro liberazione sui social media. Questi episodi evidenziano il suo impegno verso temi di rilevanza sociale e la sua avversione per quelle che considera ingiustizie.

Ora, dopo aver festeggiato la laurea con i suoi cari, Kardashian si prepara per il passo finale: il California Bar Exam, l’esame di abilitazione che le consentirà di esercitare la professione legale. Questo esame rappresenta l’ultimo ostacolo prima di poter esercitare ufficialmente e, secondo le sue capacità dimostrate in altre aree, potrebbe portare a una carriera di successo come avvocata negli Stati Uniti.

Fonte: instagram.com