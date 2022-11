Alla Clinica Villa Margherita il Premio Industria Felix 2022

Villa Margherita si aggiudica il Premio Industria Felix 2022, tra le top imprese con sede legale in Italia per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved del settore Sanità. La storica clinica privata di Roma si conferma, così, per il terzo anno consecutivo, un’eccellenza italiana nel settore. L’Alta Onorificenza di Bilancio è stata conferita a Villa Margherita oggi durante la cerimonia di premiazione, in occasione del 45° evento e terza edizione nazionale del Premio Industria Felix 2022 «L’Italia che compete» che si è svolta a Roma presso l’Aula Magna Mario Arcelli dell’Università Luiss Guido Carli, alla presenza di imprenditori e manager italiani.

Villa Margherita vince il premio per il terzo anno consecutivo

Ad essere premiate, 203 società di capitali con sede legale in Italia: Lombardia e Campania le regioni più virtuose, seguite da Lazio, Veneto, Piemonte e Puglia. «Non possiamo che essere orgogliosi e gratificati di aver ricevuto per il terzo anno consecutivo il Premio Industria Felix 2022 – dichiara Dino Ciucci, amministratore delegato della Clinica Villa Margherita SpA – un’onorificenza prestigiosa che ribadisce come la struttura economica e finanziaria dell’azienda è stabile e solida. Questo premio rappresenta per noi la conferma straordinaria che il nostro percorso imprenditoriale iniziato alcuni fa, basato sulla creazione del valore e sul trasferimento di questo ai nostri pazienti e medici è vincente, un valore che è basato prima di tutto sulla centralità della cura, e sul riconoscimento nelle nostre risorse umane come elemento cardine della catena del valore di Villa Margherita».

I vincitori aderiranno alla Fiera digitale internazionale

Il Premio Industria Felix è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi ed è promosso da Industria Felix Magazine, supplemento trimestrale di economia e finanza de Il Sole 24 Ore, in collaborazione con l’Università Luiss Guido Carli, Cerved, l’Associazione Culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, e il patrocinio di Simest. Le imprese virtuose premiate oggi da Industria Felix potranno aderire alla Fiera digitale internazionale con Business matching tra le più competitive d’Europa in relazione ai ricavi delle aziende partecipanti, che si terrà dal 21 al 30 novembre 2022 su industriafelix.it. Ogni azienda partecipante avrà uno stand virtuale con l’inserimento, in modo facoltativo, di logo, descrizione, link di sito internet e video di presentazione aziendale. Sarà possibile contattare ogni azienda compilando l’apposito form di richiesta di match.