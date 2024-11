Alla Camera oggi interrogazione con i ministri Ciriani, Giorgetti e Zangrillo

Oggi, mercoledì 13 novembre, alle 15, si terrà il question time trasmesso in diretta dalla Rai dall’Aula di Montecitorio, curato da Rai Parlamento. La Camera dei Deputati ha comunicato l’evento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponderà a un’interrogazione presentata al ministro dell’Istruzione e del Merito riguardo le iniziative per implementare nelle scuole il progetto «Educare alle relazioni», finalizzato alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica.

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, affronterà diverse interrogazioni. Tra queste, quelle riguardanti le azioni per garantire una copertura uniforme e continua dei servizi bancari nelle aree interne, specialmente nelle zone montane. Si discuterà anche delle iniziative per garantire visibilità alle informazioni sullo stato di avanzamento finanziario dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e della proposta di estendere al periodo d’imposta 2024 le normative relative alla rateizzazione del secondo acconto di novembre per i titolari di partita IVA.

Giorgetti risponderà anche su elementi riguardanti il recupero dell’evasione fiscale basato sul concordato preventivo biennale e sulla sua destinazione verso interventi permanenti di revisione dell’Irpef. Inoltre, ci saranno domande sulle misure per supportare il potere d’acquisto delle giovani generazioni, in particolare sull’utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive derivanti dal concordato. Si parlerà anche delle ipotesi relative allo scorporo della divisione “aerostrutture” della Leonardo S.p.A. e delle iniziative per garantire continuità al piano industriale 2024-2028. Infine, si discute delle disposizioni fiscali riguardanti le cessioni di immobili su cui sono stati eseguiti interventi con il superbonus.

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, affronterà interrogazioni riguardanti la pianificazione della formazione e dello sviluppo delle competenze del personale pubblico, nonché sull’attività di monitoraggio della riforma della pubblica amministrazione nel contesto del Pnrr.