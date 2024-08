«Alla base di “Hedonia” c’è la domanda su cosa sia la violenza, sulla sua necess…

«Alla base di “Hedonia” c’è la domanda su cosa sia la violenza, sulla sua necessità, e quale posto occupi nella nostra vita. Ancor di più, in che modo i social media sfruttino questo bisogno, per potersi rigenerare in un gioco al ribasso infinito, nel quale siamo trasformati in semplici immagini.I ragazzi che usano l’app segreta Hedonia rimangono catturati da dinamiche tribali, e fermarsi può davvero non essere più possibile. Ma in fondo, noi tutti siamo quei ragazzi.Hedonia è tutto intorno a noi.»

👉 Sul blog @alberto_vignati racconta la scintilla d’ispirazione che l’ha portato alla scrittura di “Hedonia”, un thriller che ci porta con inquietante vividezza nel mondo dei social, del cyberbullismo, del bodyshaming e della pressione quotidiana a cui sono sottoposti gli adolescenti di oggi.