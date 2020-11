Liam Gallagher presenta una nuova canzone per Natale, intitolata All You Are Dreaming Of. “È un classico, perfetto per questo periodo dell’anno”, ha riferito l’artista.

Liam Gallagher ha condiviso una nuova canzone, intitolata All You’re Dreaming Of. Ha co-scritto il brano con Simon Aldred. Andrew Wyatt dei Miike Snow è, invece, il produttore.

In una dichiarazione, Gallagher ha detto: “All You Are Dreaming Of è un classico perfetto per questo periodo dell’anno. Considerando l’anno che abbiamo avuto tutti, spero che questo riporti l’amore e la speranza tanto necessari. Bing Crosby sarebbe stato orgoglioso. Fino al 31 dicembre 2020, i proventi netti dei download e degli stream di All You’re Dreaming Of andranno a beneficio di Action for Children.

Anche se ci si potrebbe aspettare che l’artista abbia scritto un’ode chiassosa alimentata dall’alcol delle feste, All You’re Dreaming Of è l’esatto contrario: una ballata delicata, affascinante e perfettamente composta sull’amore che trionfa in tempi di crisi.

“Cosa stai sognando?” canta nel ritornello, su archi e pianoforte. Alla fine di un anno devastato da un trauma raramente visto, è una canzone che parla a cuore aperto, infondendo fiducia.

Liam Gallagher, ecco come è nata All You’re Dreaming Of

Il collaboratore di Gallagher, Simon Aldred, ha detto che la genesi della canzone è venuta fuori quando hanno iniziato a parlare de fatto “di come non c’erano abbastanza canzoni di speranza“.

Il brano che, originariamente, non una melodia festiva, lo è diventata dopo che Liam ha detto che poteva “vedere le vetrine dei negozi di New York e fuori la neve” e che la canzone “gli ricorda di essere un bambino a Natale quando la vita era normale”.

È un toccante tentativo di cogliere qualcosa di simile alla normalità mentre entriamo in un periodo natalizio tutt’altro che ordinario. All You’re Dreaming Of è pieno di accordi minori malinconici e mostra un nuovo lato della voce di Gallagher.

