Ieri ad All Together Now è tornato il cantante (e tiktoker) Michelangelo Falcone. J Ax ha commentato in modo particolare il successo del giovane artista: “Io penso che la maggior parte del muro l’abbia votato perché è bello. Purtroppo nella società ancora la bellezza aiuta tanto“. Michelangelo infatti ha ricevuto molti complimenti per la sua bellezza sia da parte dei giurati, che dal “muro”. E direi che è anche abbastanza normale che sia così…

All Together Now, lo sfogo di Anna Tatangelo.

Approfittando del caso di Michelangelo, Anna Tatangelo si è sfogata ed ha spiegato che spesso anche i belli si trovano in situazioni non facili.

“Sì, per me sei un artista pronto a fare un percorso discografico. Occhio però alla tua bellezza, perché molti dicono che sia un valore aggiunto, in realtà è proprio lì che devi dimostrare di più. E io ne so qualcosa, perché mi sono state rivolte tante battute sull’aspetto fisico e io proprio in quei momenti devo dimostrare che non c’è soltanto quello. Oltre al fatto che sei bello, sei stato bravo! Concentrati du questo, hai delle armoniche bellissime. Nella parte delle strofe sei stato bravissimo. Devi stare attento se spingi in più. Il mio voto è un bel più 5 e non per la bellezza. Delle volte si parla di body positive però c’è anche tanta discriminazione sulle persone belle, perché magari hanno qualcosa di rifatto. – ha concluso la giudice di All Together Now – C’è sempre qualcuno che ha qualcosa da ridire”.

È vero che i belli devono dimostrare di essere anche bravi, ma è un dato di fatto che partono con un grosso vantaggio (soprattutto in ambienti artistici).

“E non mi vedo più in un giorno qualunque dove non ci sei tu” ♥️ Vi ha emozionato Michelangelo? #AllTogetherNow pic.twitter.com/CLf54rGJAO — Mediaset Infinity (@MediasetPlay) November 7, 2021

