All Together Now è tornato (ancora…) e tra i 12 nuovi concorrenti ci sono anche gli Amabili, una coppia formata da Massimiliano Corrà ed Elena Frantini.

Ieri sera il duo ha deciso di esibirsi con un classicone di Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow. La performance è stata un grande ‘meh’, soprattutto per la parte della ragazza e infatti una delle artiste del muro li ha stroncati. Samantha Fantauzzi (di Amici 3) ha detto: “Lui è bravo, lei è stonata regà. […] A me dispiace tanto, però io vorrei… li dividerei. Non come coppia, artisticamente. Lui è una cosa stratosferica. Se c’è amore lei si deve fare da parte e dovrebbe lasciare lui solo come artista perché è bravissimo. Senza lei lui è bravo davvero. Questa è la verità, lo so è così”.

Soltanto 51 giurati su 100 si sono alzati per la coppia.

Su Twitter i telespettatori ci sono andati giù anche più pesanti.

Lady Gaga e Bradley Cooper dopo questa esibizione pessima saranno in agonia #AllTogetherNow — Michele (@yeahitsmicky) November 11, 2020

Vedo Lady Gaga pronta con la denuncia.. mi spiace sono carucci, ma NO..#AllTogetherNow — E poi c’è Sere🐍 (@EPCSere) November 11, 2020

La Germanotta non credo sarà già dall’avvocato, ma effettivamente Shallow non è stata una buona scelta per gli Amabili. Elena e Massimiliano comunque sono passati grazie al voto dei giudici speciali. Rita Pavone ha dato ai ragazzi un +4, J-Ax +5, Francesco Renga +5 punti e lo stesso Anna Tatangelo, che ha anche precisato: “Io non li dividerei mai, loro non basano lo stare insieme pensando ad un progetto discografico, ma si amano e si divertono sul palco“. Severi e cattivi quanto la giuria da carie di Tale e Quale Show.

All Together Now, la performance degli Amabili.