La quarta edizione di All Together Now si è conclusa ieri sera con la vittoria di Giacomo Voli, 35enne di Correggio, che si è portato a casa anche il premio di R101.

Un maschio dopo un week end di talent show conclusi con vittorie femminili, vedi Arisa a Ballando con le Stelle e Daniela Ribezzo a Bake Off Italia.

Al secondo posto si è classificato Vincenzo Cantiello, mentre riconferma la sua medaglia di bronzo (che aveva conquistato anche a The Voice Of Italy nel 2015) Carola Campagna, che è tornata a casa con un anello al dito.

All Together Now, proposta di matrimonio per Carola Campagna

Carola si è classificata terza, ma poco prima di lasciare il palco è stata raggiunta dal suo fidanzato che – proprio come nel più classico film romantico – si è inginocchiato e le ha dato l’anello chiedendole la mano.

Eliminati ad un passo dal podio gli altri finalisti: Jessica Bascià, Samir Abass, Michelle Perera (che ha vinto il premio Wind dal valore di 15 mila euro) e Michelangelo Falcone (che qualche puntata fa ha fatto discutere perché considerato troppo bello).

Poco prima di vincere, Giacomo Voli ci ha regalato un’esibizione con Anna Tatangelo.