Anna vs Rita ad All Together Now.

Nuova puntata di All Together Now e nuove polemiche intorno alla coppia degli Amabili. La scorsa settimana i due hanno cantato Shallow di Lady Gaga e Samantha Fantauzzi ha accusato la ragazza di non essere allo stesso livello del compagno.

Ieri la stessa critica è stata fatta da una dei giudici speciali, Rita Pavone: “Siete una bella coppia nella vita e si vede che vi amate con lo sguardo. Non c’è niente di brutto se uno fa un passetto indietro e lascia l’altro il suo spazio. La potenzialità vocale di lui è superiore a quella di lei. Lui ha una voce potenzialmente discografica. Potresti andare avanti dopo All Together Now. Lavorate insieme, ma lui dovrebbe esibirsi senza la compagna“.

La Tatangelo non era d’accordo con la collega: “A parte che io non vedo tutta questa differenza tra i due. Ci sono pezzi che fanno notare questa cosa e altri che la nascondono. Alla fine sono qui, sono in coppia, basta così. Se loro sono in coppia perché li vuoi dividere?!“.

La Pavone ha lanciato una frecciatina ad Anna: “Ah sì? Parla la persona sbagliata, perché anche tu prima cantavi in coppia e ora…”

L’ex di Gigi D’Alessio dopo aver sentito le parole di Rita è partita in quarta: “Allora, scusami Rita…Adesso ti rispondo bene. Sai che ho massima stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno, ognuno ha la sua carriera. Noi abbiamo fatto solo una canzone insieme, ‘Uno Nuovo Bacio’ 20 anni fa. A me sembra che dopo 30 anni di carriera lui sta ancora in giro e io dopo 20 lo stesso. Apro e chiudo parentesi. Ci siamo?!“.

Quando ho sentito 'adesso ti rispondo bene' ho temuto un…

