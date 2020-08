La sesta stagione di RuPaul’s Drag Race All Stars è in work in progress e proprio in queste settimane le queen scelte per partecipare sarebbero in quarantena per poi iniziare le riprese in totale rispetto delle norme anti Covid-19.

Online sono apparsi numerosi spoiler sull’ipotetico cast, anche se quello ufficiale non è stato ancora reso noto. C’è però da dire che al 90% questo sarà quello che poi si rivelerà essere ufficiale, come succede ormai da anni quando viene divulgato su Reddit.

Phi Phi O’Hara non tornerà in gara, ma RuPaul ha chiamato un’altra O’Hara nel suo cast, sto parlando di Asia O’Hara della Season 10, che ritroverà la sua sorella di stagione Kameron Michaels. Della Season 11 saranno presenti Plastique Tiara, A’Keria C. Davenport e Scarlet Envy, mentre della Season 12 l’unica rappresentante sarà Jan.

Dal passato tornano Nina Bonina Brown e Peppermint della Season 9, Trinity K. Bonet della Season 6, Yara Sofia della Season 3, Sonique e Jessica Wild della Season 2.

La seconda stagione si confermerebbe così quella più “riciclata” in All Stars dato che delle 12 protagoniste che nel 2010 hanno partecipato – escludendo la vincitrice Tyra e la buon anima di Sahara – sono ritornate il werkroom tutte tranne due: Mystique Summer Madison e l’iconica e mia preferita di sempre Nicole Paige Brooks from Atlanta Georgia.