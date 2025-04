All Stars 10 di RuPaul’s Drag Race: svelato il cast delle 18 concorrenti

La 17esima edizione di RuPaul’s Drag Race non ha ancora incoronato la sua vincitrice, eppure RuPaul ha già svelato il cast della decima stagione di All Stars. Sono state annunciate in gruppi di sei un totale di 18 regine, tra cui ritorni significativi come Phoenix e Nicole Paige Brooks, provenienti dalle prime edizioni, e Lydia B Collins, rientrata in gara a breve distanza dalla sua ultima partecipazione. Ginger Minj, già nota per le sue apparizioni in altre edizioni, partecipa per la quarta volta.

Il cast di All Stars 10 include: Aja, Deja Skye, Irene The Alien, Phoenix, Olivia Lux, Bosco, Tina Burner, Kerry Colby, Nicole Paige Brooks, Mistress Isabelle Brooks, Lydia B Collins, Jorgeous, Denali, Acid Betty, Alyssa Hunter, Cynthia Lee Fontaine, Daya Betty e Ginger Minj. La stagione è prevista per esordire il 9 maggio su Paramount+.

La stagione con il maggior numero di partecipanti è la 14, con sei concorrenti, seguita dalla 13 con tre partecipanti e dalla 15 con due. Un caso particolare è quello di Cynthia Lee Fontaine, che ha partecipato sia all’ottava che alla nona edizione, ritrovando nella competizione ex rivali di entrambe le edizioni. Le stagioni 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12 e 16 non hanno alcuna rappresentanza nel cast di questa edizione. RuPaul promette che le sfide saranno intense, e la gara per la vittoria sarà emozionante.