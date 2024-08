Alkemy, marginalità in calo nel primo semestre. Fatturato +1%

– Alkemy, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext STAR Milan, ha registrato ricavi consolidati in lieve crescita +1% circa nel primo semestre 2024, pari a non meno di 58 milioni di euro. Questo andamento è frutto dell’effetto combinato del recupero della crescita organica del fatturato in Italia, che ha più che controbilanciato la performance del business all’estero.

In particolare, il settore Italia ha registrato una crescita organica dei ricavi anno su anno, guidata principalmente dalla positiva performance delle Industry Entertainment & Lifestyle ed Energy & Utilities. Le società estere, nel corso del primo semestre 2024, hanno registrato una leggera contrazione del fatturato, prevalentemente dovuta ad alcune dinamiche su clienti delle controllate Alkemy Iberia e Alkemy Latam.

L’EBITDA Adjusted gestionale dell’H1 2024 si attesta a non meno di 4,5 milioni di euro, in calo di circa il 25% rispetto al dato di 6 milioni del 30 giugno 2023, per effetto del diverso mix di ricavi del periodo, dovuto principalmente ad una contrazione percentuale del fatturato generato dal competence center dedicato alla consulenza. Di conseguenza, l’EBITDA Margin gestionale H1 2024 è pari a circa 7,8%, in calo di circa 2,6 pps rispetto a quanto registrato in H1 2023 10,4%.