Alkemy, crescita a doppia cifra del fatturato nel semestre

– I dati preliminari al 30 giugno 2023, di Alkemy, società specializzata nell’evoluzione del modello di business di grandi e medie aziende e quotata su Euronext Milan – segmento STAR di Borsa Italiana ALK, mostrano un fatturato consolidato gestionale pari o superiore a 57,2 milioni, circa il 17% in più rispetto ai 49 milioni registrati nel primo semestre 2022, per effetto del cambio di perimetro del Gruppo nel corso del periodo e della crescita organica del business.

L’EBITDA Adjusted gestionale è in crescita ad almeno il 7% rispetto ai Euro 5,4 milioni registrati nel primo semestre 2022 principalmente per effetto della crescita del fatturato, ed un EBITDA Adjusted margin pari a circa il 10%.

“Nel corso del primo semestre del 2023 abbiamo portato avanti iniziative volte a rafforzare la crescita organica, focalizzandoci sullo sviluppo del portafoglio clienti anche attraverso l’acquisizione di nuovi clienti di primaria importanza” – ha commentato l’Amministratore Delegato, Duccio Vitali -. “L’obiettivo è continuare il percorso di crescita del Gruppo in tutte le sue geografie per consolidarne la posizione di player di riferimento in Europa meridionale”.