Alkapeca: Arte e Musica nella Grotta di Masullas

Una nuova performance artistica arriverà al GeoMuseo di Masullas con “Alkapeca”, che sarà trasmessa sabato 1, accompagnata da una lectio magistralis con i musicisti Gianni Maroccolo e Antonio Aiazzi e il professor Telmo Pievani. L’evento inizia alle 16 con una proiezione musicata, un connubio tra scienza, musica e innovazione sociale.

L’idea di “Alkapeca” è il risultato di un tavolo multidisciplinare che ha esplorato l’aspetto geologico del territorio di Masullas e dell’isola. Descritto come una “residenza artistica estrema”, il progetto prevede che i fondatori dei Litfiba e il filosofo evoluzionista trascorrano una giornata in una delle grotte del monte Arci. Qui presenteranno in anteprima un brano inedito composto ed eseguito all’interno della grotta stessa. Anche gli allievi del Conservatorio Pietro Mascagni parteciperanno all’attività musicale.

Alla fine della performance, i tre protagonisti discuteranno delle ispirazioni legate alla zolla tettonica che ha dato il nome all’iniziativa. Alkapeca è la microzolla staccatasi dal versante africano milioni di anni fa, che ha contribuito a formare i paesaggi sardi e mediterranei attuali. Questo dialogo musicale racconta di una terra in movimento, simbolo di trasformazione e rinascita, ed è solo un’anteprima di una futura opera musicale più vasta.

L’evento è il terzo appuntamento del progetto “Residenze di Ricerca”, curato dalla società benefit Nabui con il supporto del Comune di Masullas e della Fondazione Parte Montis. L’obiettivo è fare del piccolo comune un laboratorio di rigenerazione culturale, ospitando una serie di artisti, narratori e innovatori.