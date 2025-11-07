Alison Knowles: l’eredità di una pioniera di Fluxus

Stiamo assistendo alla scomparsa di una generazione di artisti, tra cui Alison Knowles, co-fondatrice di Fluxus, che ha dedicato la sua vita all’arte performativa e alla sperimentazione. Nata a Scarsdale, Knowles è stata un’importante figura nella scena artistica newyorkese, coetanea di nomi come Andy Warhol e Yoko Ono. Ha mantenuto una curiosità e una leggerezza che hanno caratterizzato il suo lavoro per oltre sessant’anni.

Sposata con Dick Higgins, ha avuto due figlie, entrambe artiste. Formandosi al Pratt Institute, il suo percorso artistico è iniziato tra pittura e poesia concreta, attirata da un linguaggio che amalgamava gesto, parola e oggetto. L’incontro con John Cage ha segnato una svolta, avviandola a una pratica incentrata su suono, caso e interazione con il pubblico. Da qui, l’ingresso nel gruppo Fluxus è stato naturale, rappresentando la parte “domestica” del movimento in grado di svelare il potenziale poetico dell’ordinario.

Tra le sue opere più celebri, “Make a Salad” delinea un gesto conviviale dove l’arte si fonde con la vita quotidiana. Altrettanto significativa è “The House of Dust”, una delle prime poesie generate da computer, che ha portato alla realizzazione di un’installazione architettonica a Los Angeles, simbolo della sua poetica dove parola e casualità diventano esperienza condivisa.

Knowles ha anche contribuito al libro d’artista, sviluppando opere come i “Bean Rolls”, unendo lettura e natura. Negli ultimi anni, ha continuato a sperimentare con installazioni sonore e performance, mantenendo viva l’idea che l’arte sia un processo continuo. Con la sua scomparsa, si chiude un capitolo significativo dell’arte contemporanea, ma il suo lascito continuerà a influenzare le generazioni future.