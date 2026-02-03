Alisea B Corp Vicenza crescita merchandising circolare

Alisea, una B Corp di Vicenza, chiude il 2025 con un fatturato in avvicinamento ai 2 milioni di euro, segnando una crescita del 15%. L’azienda guarda ora ai mercati internazionali alla ricerca di un partner che sostenga la sua missione: aiutare le imprese a sviluppare merchandising secondo i princìpi dell’economia circolare.

Fondata come “Piano B” da Susanna Martucci, Alisea è nata dalla volontà di reinventare il settore del merchandising, allora saturo e basato su logiche di basso costo. La scelta è stata quella di puntare su qualità e sostenibilità, utilizzando gli scarti di produzione delle aziende del territorio per creare gadget di design per clienti e partner.

Il percorso ha avuto una svolta decisiva grazie all’incontro con un produttore di elettrodi in grafite. Da questo scarto è nata “Perpetua”, la celebre matita che non si consuma, realizzata con il designer Marta Giardini. Il prodotto, venduto anche in musei internazionali come il MET di New York e la Tate Modern di Londra, ha superato i 3 milioni di pezzi venduti a livello globale.

La grafite è diventata un marchio distintivo per l’azienda, che ha depositato ben 4 brevetti legati a questo materiale in ottica circolare. Con un investimento in ricerca e design che assorbe fino al 20% del fatturato, Alisea ha sviluppato una gamma di prodotti innovativi: vernici all’acqua a base grafite, tinture, soluzioni per la stampa e coating per l’edilizia sostenibile, quest’ultimo premiato con una Menzione d’Onore al Compasso d’Oro. Di recente ha lanciato “Dionisio”, un diffusore acustico per smartphone in grafite riciclata.