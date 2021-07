La storia di Céline Dion, seppur con qualche concessione alla fantasia, prende vita sul grande schermo nel film Aline, presentato al Festival di Cannes 2021.

C’è spazio anche per un po’ di musica al Festival di Cannes 2021. Non per una pellicola biografica prettamente musicale, come poteva essere Rocket Man, il film su Elton John, o Bohemian Rhapsody, biopic sui Queen. Con Aline di Valerie Lemercier si viaggia su un altro binario, quello del racconto immaginario ispirato alla vita di una star, in questo caso di un idolo così elegante e semplice come la popstar canadese, molto distante dagli sfarzi e gli eccessi di Elton e Freddie. Ma non per questo meno interessante da raccontare.

Céline Dion al Festival di Cannes 2021: la sua storia nel film Aline

La pellicola di Lemercier racconta il mondo di Aline, la sua famiglia e soprattutto il suo grande amore, quello per un uomo molto più grande di lei che diventerà prima il suo produttore, poi il compagno della sua intera esistenza. Una storia ispirata ampiamente a quella di Céline con il suo compianto René Angélil, scomparso nel 2016.

Celine Dion



Una storia struggente che parte dall’infanzia e l’adolescenza in una numerosissima e unitissima famiglia canadese, ci porta negli inizi di una carriera che sembrava impossibile e arriva alla svolta totale con quella storia d’amore che permetterà alla protagonista di spiccare definitivamente il volo.

Aline: il film su Céline Dion

Della pellicola ha parlato Vlaerie Lemercier, attrice molto famosa in Francia, che ha ammesso di essersi presa molte libertà, pur partendo dalla storia della popstar canadese: “Quando l’ho incontrata poco dopo la morte del marito, sull’onda dell’emozione ho detto che avrei fatto un film su di lei. Ma quando mi rendevo conto che mi era impossibile violare la dimensione privata di una donna tanto straordinaria, mi è venuto in soccorso il caso“.

Una sua amica l’ha infatti connvita ad allontanarsi da Céline per avivcinarsi meglio al cuore delal vicenda che voleva raccontare, e così si è convinta a vestire i panni del suo personaggio, dividendosi tra regia e recitazione e di fatto rendendo la vicenda meno biografica, e forse pesante, per la stessa popstar nordamericana.

Di seguito uno degli ultimi annunci social della cantante: