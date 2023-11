Ci sono alcuni alimenti che non sono da dare alle galline nel modo più assoluto per il loro benessere ed ecco quali sono.

Avere le galline nel proprio pollaio è un vantaggio per poter poi avere delle uova a km 0. Il fatto di essere sicuri della loro provenienza e dello stato degli animali è indubbiamente una marcia in più che rende poi più sereni nella consumazione del prodotto.

La buona riuscita delle uova è determinata da diversi fattori, uno molto importante è l’alimentazione delle galline. Sono animali onnivori e spesso viene dato loro ciò che avanza in famiglia, ma ci sono degli alimenti da non dare alle galline e in questo articolo vedremo proprio quali sono.

Il termine onnivoro significa che si può cibare sia di alimenti di origine animale che vegetale, ma anche le galline hanno dei cibi che non sopportano o che non fanno loro del bene.

Alimenti da non dare alle galline: la lista

Spesso le persone commettono questo errore: danno alle galline tutto ciò che avanza dalla loro cucina perché sanno che mangiano tutto. Non è così, oppure ci sono alimenti che potrebbero creare dei disturbi e non permettere loro di fare le uova come dovrebbero. Di seguito vediamo una lista di una decina di alimenti particolari.

1. Aglio e cipolla

Piccole quantità di questi due elementi non provocano danni. Anzi, l’aglio a volte è usato per la sverminazione interna. Tuttavia, grandi quantità sono tossiche e, anche nel caso di piccole quantità, sarebbe meglio consultare un esperto.

2. Agrumi

I polli rifiutano e rigettano gli agrumi come alimento, probabilmente per il loro sapore forte. Gli esperti sono sicuri che l’acidità deve avere qualche effetto negativo per loro. Quindi, se non vogliono mangiarli non bisogna costringere le galline a farlo.

3. Semi della frutta

I semi di albicocche, mele, ciliegie, pesche e tutti i frutti di questa famiglia contengono cianuro. Dunque, è abbastanza facile dedurre che sono tossici e che non vanno dati alle galline. Va bene la polpa della frutta, ma senza i semini.

4. Cibo con muffa

La presenza di micotossine nel cibo ammuffito provoca nelle galline disturbi gastrointestinali, vomito, nervosismo, tremori e convulsioni. Bisogna stare molto attenti anche alle ciotole del cibo o dell’acqua perché anche queste possono contenere muffe.

5. Cioccolato

Così come per cani e gatti, anche per le galline il cioccolato non va bene. Contiene delle sostanze molto pericolose per gli uccelli che provocano tachicardia, difficoltà respiratorie, convulsione e morte. Molto dipende dalle quantità e dal tipo di cioccolato.

6. Latticini

Il lattosio non è digeribile nella galline. Quindi, se somministrato può indurre diarrea. Ci sono prodotti latticini senza lattosio che potrebbero rientrare nella dieta, ma sempre dopo aver consultato un esperto.

7. Pianta di pomodoro e simili

Le piante che contengono solanina, ovvero quelle di pomodoro, peperoni, melanzane e patate, provocano danni ai reni negli uccelli. Quindi, va bene dar loro i frutti, ma non le parti della pianta.

8. Sale e zucchero

Le galline riescono a mangiare cibi zuccherati, salati o grassi, ma in grandi quantità provocano problemi di salute. Quindi, è meglio fare particolare attenzione a quanto se ne dà loro. Sarebbe meglio optare per prodotti non lavorati e che non contengano condimento di varia natura.