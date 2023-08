Alimentazione, perché è meglio scegliere un nutrizionista?

“Siamo ciò che mangiamo” sosteneva il filosofo tedesco Ludwig Feuerbach. Oggi con i progressi scientifici sappiamo quanta verità vi fosse nella sua tesi, giacché è proprio da una corretta alimentazione che dipende la nostra salute fisica e mentale. Ciò ha aumentato anche la consapevolezza che è meglio non commettere errori sul fronte alimentare. Pertanto, è opportuno rivolgersi ad un nutrizionista.

Si tratta di un punto di riferimento per persone con problemi di salute, ma come vedremo non solo, poiché mangiare in modo sano, aiuta a vivere meglio e più a lungo. In effetti, oggi più che mai sono molto diffuse le intolleranze alimentari, le allergie o le carenze legate al cibo. Il soggetto che ne è affetto è costretto a cambiare completamente il suo assetto alimentare. Per farlo ha l’esigenza e la necessità di rivolgersi ad un nutrizionista non solo per conoscere i cibi da evitare, ma anche per sopperire al proprio fabbisogno personale in mancanza di questi ultimi. Senza considerare l’importanza di una figura che “sorvegli” l’andamento della dieta e aiuti il paziente a gestirla in maniera corretta, soprattutto se affetti da patologie, quali malattie cardiovascolari, diabete, obesità, anemia, cancro e tante altre.

È il caso di ricorrere al nutrizionista anche quando si pratica uno sport, giacché ogni attività fisica deve essere correlata ad un regime alimentare sano. Ciò è doveroso non solo per raggiungere gli obiettivi prefissati, ma anche per far sì che lo sport in questione comporti dei reali benefici al corpo e non dei danni. Il nutrizionista realizza un programma su misura del paziente, definendo il fabbisogno energetico e nutrizionale personalizzato. Considera, dunque, le sue caratteristiche soggettive, ma anche la tipologia di sport praticato, per consentirgli di ottenere performance sempre migliori, preservandone la sua salute.

Inoltre, mangiare in modo sano è una condizione alla quale sempre più persone aspirano anche per motivi differenti da quelli sportivi o salutari. C’è chi conduce una vita sedentaria e cerca di sopperire con abitudini alimentari corrette, chi vuole rafforzare la propria autostima sfoggiando un fisico longilineo. Inoltre, sempre più persone decidono di tutelare l’ambiente, adottando un’alimentazione vegana o vegetariana. In tutti questi casi oggi si è più propensi a ricercare le informazioni corrette o una linea guida adeguata da un nutrizionista.

Il professionista, infatti, studia caso per caso e grazie alle sue competenze svolge un ruolo decisivo, insegnando al paziente come mangiare bene e con gusto, ma portandolo nel lungo termine a comprendere anche in che modo autogestirsi. Oggi, inoltre, basta digitare “nutrizionista a Milano” su un motore di ricerca e immediatamente avremo una vasta gamma di opzioni tra cui scegliere. Grazie ai servizi online come DaVinci Salute, possiamo filtrare i risultati in base alla nostra posizione, ai servizi di cui abbiamo bisogno e alle recensioni degli altri utenti. Questo ci permette di trovare rapidamente l’esperto più vicino a noi e con le competenze specifiche che stiamo cercando.

È molto semplice, insomma, ricevere il sostegno desiderato e migliorare il nostro stile alimentare a beneficio di mille altri aspetti della nostra vita. (In collaborazione con DaVinci Healthcare)