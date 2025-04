Alimentazione per Animali: Studio Royal Canin® Rivelano l’Attenzione degli Italiani sul Benessere di Cani e Gatti

I proprietari di animali domestici mostrano crescente attenzione per il benessere dei loro amici a quattro zampe, ma persistono aree poco chiare. Secondo una ricerca di Royal Canin® e SWG, sono state analizzate le conoscenze, le abitudini e i falsi miti riguardanti il benessere di cani e gatti. Lo studio ha approfondito temi cruciali come le patologie più comuni, l’alimentazione specifica e le cure veterinarie necessarie per garantire una migliore qualità della vita agli animali.