Individuare soluzioni in grado di garantire una maggiore produzione di cibo e aumentare la qualità degli alimenti, sfruttando meno le risorse naturali e riducendo gli sprechi. Il food e il settore agroalimentare sono tra i protagonisti del Maker Faire 2021, in programma al Gazometro di Roma dall’8 al 10 ottobre. Perché la tecnologia, unita all’impegno di tutti, può aiutare a costruire un Pianeta sostenibile con risorse sufficienti per tutti.

Tra le ideazioni presenti alla manifestazione il progetto Simba, che mira a sfruttare le potenzialità dei microbiomi per migliorare la produttività delle piante e la qualità degli alimenti, convertendo le materie prime e i residui in alimenti e mangimi. I ricercatori di Enea in due anni hanno selezionato consorzi microbici benefici ed effettuato lo scaling-up del processo di produzione dell’inoculo microbico in bioreattori per la loro applicazione in pieno campo e per la valorizzazione delle materie prime.

Il programma, che potrebbe rivoluzionare il mondo dell’alimentazione, è stato coordinato da Annamaria Bevivino che ha guidato il team di Enea composto da Chiara Nobili, Antonella Del Fiore, Silvia Tabacchioni, Alfredo Ambrico, Sarah Frusciante, Alessia Fiore, Alessandra Magarelli, Mario Trupo, Gianfranco Diretto, Giuseppe Aprea, Milena Stefanova, Andrea Brunori, Neeta Sharma, Luciana Di Gregorio, Manuela Costanzo e Ombretta Presenti.