Alimentazione Estiva: Come Nutrire il Corpo con il Caldo

Con l’arrivo del caldo estivo, il corpo umano deve adattarsi a temperature più elevate. Questo comporta un aumento della sudorazione, con conseguente perdita di liquidi e sali minerali, che può portare a stanchezza e problemi digestivi. È consigliabile supportare questi adattamenti attraverso un’alimentazione adeguata.

Mauro Minelli, immunologo clinico e docente di Nutrizione Umana, suggerisce di optare per pasti leggeri ad alta densità idrica. Frutta e verdura di stagione, come anguria, melone, pesche e cetrioli, sono ideali poiché idratano e apportano fibre. Inoltre, sostanze fitochimiche presenti negli alimenti, come il licopene nei pomodori e il betacarotene nelle carote, svolgono un’efficace azione fotoprotettiva.

Anche nelle fonti proteiche è opportuno scegliere cibi leggeri. Pesce, carni bianche, uova e legumi, consumati anche freddi in insalate, sono raccomandati. I cereali integrali come farro e riso, abbinati a verdure e proteine magre, consentono di preparare pasti completi e bilanciati, come insalate miste e pasta fredda.

L’idratazione è fondamentale: si consiglia di aumentare il consumo di acqua e bevande non zuccherate, come tisane fredde, limitando alcolici e cibi molto salati o grassi saturi. Questi ultimi possono rallentare la digestione e aumentare la sensazione di calore corporeo.

Rispettare i bisogni del corpo con una dieta equilibrata e una buona idratazione contribuisce al benessere generale e alla tolleranza al caldo, prevenendo disturbi legati alla disidratazione.

Fonte: www.adnkronos.com