Alimentazione e Benessere: Incontro Gratuito a Torino

Il benessere individuale e la salute sono temi di crescente interesse per molte persone. Un’importante iniziativa si terrà giovedì 3 luglio alle 18 presso l’Ospedale Koelliker di Torino, che presenterà l’ultimo incontro della serie “I Giovedì della Prevenzione”.

L’argomento centrale sarà l’”Alimentazione, benessere e invecchiamento”, con un’attenzione particolare agli effetti delle alte temperature estive e all’importanza della nutrizione per mantenere l’energia e contrastare la disidratazione. Durante l’incontro, esperti condivideranno approcci pratici per prevenire disturbi legati all’età e migliorare la qualità della vita attraverso una corretta alimentazione.

L’evento è aperto a tutti e gratuito, ma è necessaria la prenotazione. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con specialisti della nutrizione, esprimere domande e ricevere consigli personalizzati. Questo incontro conclude la prima fase della serie, che ha già attratto centinaia di cittadini, con temi trattati che spaziano dal mal di schiena all’obesità, fino a disturbi come l’Alzheimer e problemi tiroidei.

Con l’estate in avvicinamento, l’evento rappresenta un’occasione opportuna per riflettere su come la tavola possa influenzare la prevenzione e il benessere.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: torinocronaca.it