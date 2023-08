Alimentazione del Pointer inglese: dosi, frequenza e alimenti

Alimentazione del Pointer inglese: tutto ciò che occorre sapere per nutrire nelle dosi adeguati e con alimenti adatti questa razza.

Come molte altre razze canine, il Pointer inglese richiede una dieta equilibrata e adeguata alle sue esigenze nutrizionali specifiche per il suo benessere generale.

In questo articolo, vedremo come deve essere la corretta alimentazione del Pointer inglese, dalla scelta del cibo alla frequenza dei pasti.

Alimentazione del Pointer inglese: le quantità

Per garantire una buona salute al vostro cane è importante assicurarsi che il Pointer inglese riceva l’alimentazione adeguata.

La dieta del cane deve essere adattata alle sue esigenze specifiche in base alla sua età, genere, stato di salute e stile di vita.

Tuttavia, indipendentemente da queste considerazioni, è essenziale fornire al cane la giusta quantità di cibo, senza eccedere.

E’ importante che il cane sia soddisfatto della porzione di cibo che gli viene somministrata, poiché il cercare del cibo altrove può portarlo a mangiare cibo poco salutare.

Per determinare le dosi di cibo corrette, è necessario prendere in considerazione le caratteristiche individuali del proprio cane, il suo stato di salute e il suo stile di vita.

Nel caso del Pointer, parliamo di un cane di taglia media, forte, ben proporzionato che misura circa 60-70 cm al garrese e pesa tra i 25 e i 34 kg.

Si tratta di un cane che mostra un comportamento equilibrato e docile, ma anche molto energico e vivace.

Il Pointer inglese è una razza che ama il movimento e l’attività fisica, e ha bisogno di molta attenzione e stimolazione mentale per evitare la noia e l’iperattività.

Attualmente, è consigliato come cane da caccia, ma è anche molto apprezzato come animale domestico per la sua intelligenza, la sua gentilezza e la sua bellezza fisica.

Detto ciò, prima di stabilire le giuste quantità di cibo per il Pointer inglese, è importante ricordare che ogni cane è diverso e che le esigenze nutrizionali possono variare a seconda di diversi fattori, come: l’età, il peso, il livello di attività fisica e il metabolismo del cane.

Inoltre, se il cane è molto attivo, potrebbe avere bisogno di una quantità maggiore di cibo rispetto a un cane meno dinamico.

In generale, un adulto Pointer inglese pesante intorno ai 25-30 kg ha bisogno di circa 2-3 tazze di cibo secco per cani di alta qualità al giorno, suddivise in due pasti.

Se parliamo invece di un cucciolo, quest’ultimo ha bisogno di cibo più frequentemente e in quantità maggiori.

Dalle 6 alle 8 settimane: ogni pasto dovrebbe essere di circa 1/4 di tazza di cibo secco o 1/3 di tazza di cibo umido, 4-5 volte al giorno.

ogni pasto dovrebbe essere di circa 1/4 di tazza di cibo secco o 1/3 di tazza di cibo umido, Dalle 3 ai 6 mesi: ogni pasto dovrebbe essere di circa 1/2 di tazza di cibo secco o 1/2 di tazza di cibo umido, 3 volte al giorno.

ogni pasto dovrebbe essere di circa 1/2 di tazza di cibo secco o 1/2 di tazza di cibo umido, 3 volte al giorno. Dai 6 mesi all’anno: ogni pasto dovrebbe essere di circa 1 tazza di cibo secco o 1 tazza di cibo umido, 2 volte al giorno.

Cosa dare da mangiare al Pointer inglese

Dopo aver determinato la quantità adeguata di cibo per il proprio Pointer inglese, è importante sapere quali nutrienti fornire per evitare carenze nutrizionali.

Il Pointer inglese ha bisogno di una dieta equilibrata e nutriente proprio come qualsiasi cane.

Ecco alcuni consigli su cosa dare da mangiare al Pointer inglese:

cibo per cani di alta qualità: completo e bilanciato. Leggete l’etichetta del prodotto e scegliete un cibo che contenga proteine di alta qualità, carboidrati complessi e grassi sani;

completo e bilanciato. Leggete l’etichetta del prodotto e scegliete un cibo che contenga proteine di alta qualità, carboidrati complessi e grassi sani; carne magra: pollo, tacchino e manzo , sono un’ottima fonte di proteine (togliete la pelle e il grasso in eccesso per evitare problemi di salute come l’obesità);

, sono un’ottima fonte di proteine (togliete la pelle e il grasso in eccesso per evitare problemi di salute come l’obesità); pesce: fonte di proteine e di acidi grassi omega-3, importanti per la salute della pelle e del pelo del tuo Pointer inglese. Scegliete il pesce a basso contenuto di mercurio come il salmone o il tonno;

importanti per la salute della pelle e del pelo del tuo Pointer inglese. Scegliete il pesce a basso contenuto di mercurio come verdure: fonte di vitamine e minerali essenziali per il cane, come ad esempio: carote, piselli, spinaci e zucca;

fonte di vitamine e minerali essenziali per il cane, come ad esempio: frutta: ricca di vitamine e fibre e può essere data come spuntino, tipo: mele, banane, mirtilli e fragole;

acqua fresca: assicuratevi che abbia sempre accesso ad acqua fresca e pulita.

Per quanto riguarda la crescita e lo sviluppo di un cucciolo di Pointer inglese, è necessario fornirgli una dieta specifica, completa e bilanciata, contenente proteine di alta qualità come pollo, tacchino, pesce o carne magra.

I carboidrati complessi come il riso integrale o la patata dolce forniscono energia, mentre i grassi sani come l’olio di pesce o l’olio di semi di lino sono importanti per la salute della pelle e del pelo.

Questi i consigli generali, ma è bene consultare sempre il veterinario per raccomandazioni sulla dieta specifica del vostro cucciolo.

Ci sono diverse opzioni di dieta per il vostro cane, tra cui quella casalinga e quella industriale. La dieta casalinga per il cane prevede la preparazione di pasti fatti in casa con ingredienti freschi e di alta qualità.

Mentre, la dieta industriale consiste nell’utilizzo di mangimi prodotti dall’industria alimentare per animali domestici, che sono disponibili presso negozi specializzati.

Cosa non dare al Pointer inglese

In generale, è meglio evitare di dare al tuo Pointer inglese cibi umani che non fanno parte della sua dieta regolare, poiché potrebbero causare danni alla sua salute o addirittura metterlo in pericolo di vita.

Tra gli alimenti da evitare ci sono: il cioccolato, le uve e l’uva passa, la cipolla, l’aglio, l’avocado, il caffè, il tè, l’alcol, il sale e gli alimenti grassi o piccanti.

Il cioccolato contiene una sostanza tossica per i cani, mentre le uve e l’uva passa possono causare danni ai reni.

La cipolla e l’aglio possono causare anemia, mentre l’avocado contiene una sostanza che può causare problemi gastrointestinali.

Il caffè, il tè e l’alcol contengono sostanze che possono causare effetti negativi sulla salute del vostro cane.

Infine, gli alimenti grassi o piccanti possono causare problemi di stomaco e altri disturbi digestivi.