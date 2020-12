A Monterotondo, vicino a Roma, c’è un allevamento di mucche, un autentico “laboratorio vivente”, così lo ha definito Alessandra Crisà, ricercatrice del Crea Zootecnia e Acquacoltura, che ai bovini da latte ha dedicato due progetti. Il primo, Miqualat, ha come obiettivo quello di individuare animali che producano latte con una migliore qualità nutrizionale; il secondo, Reddbov, di dimostrare che gli incroci tra due razze pure possono dare vita a vacche più sane, longeve e produttive. Entrambi i progetti sono ancora in corso, ma ci sono già i primi risultati.

“Nel nostro allevamento abbiamo due razze in purezza, la frisona e la pezzata rossa, e animali meticci nati dal loro incrocio – spiega la ricercatrice del Crea – stiamo analizzando campioni di latte per determinare la concentrazione di diverse molecole funzionali, tra cui prebiotici e acidi grassi polinsaturi, come omega-3 e omega-6, e i risultati iniziali ci indicano come siano distribuiti diversamente tra le razze”. I prebiotici sono sostanze contenute naturalmente in alcuni alimenti, come nel latte, e non vanno confusi con i probiotici, microrganismi vivi (soprattutto batteri) in genere aggiunti ad alimenti o contenuti in integratori.

Know How Salute – Batteri per amici – Integrale



Come loro, tuttavia, contribuiscono al benessere della flora intestinale. “È stata documentata anche un’azione immunomodulante e antinfiammatoria. Quelli contenuti nel latte, in particolare, sono gli oligosaccaridi”, precisa Crisà. Nell’allevamento si analizza il latte prodotto, ma si valutano anche i benefici dell’incrocio tra le due razze pure. La scelta non è stata casuale: “La frisona è altamente selezionata per la produzione di latte, mentre la pezzata rossa è a duplice attitudine (carne e latte), più resistente alle malattie e più longeva. I dati preliminari – conclude la ricercatrice – ci hanno confermato che dal loro incrocio nascono vitelli che manifestano caratteri intermedi (produttive e riproduttivi) tra le due razze pure. I vitelli meticci si ammalano di meno e hanno un buon rendimento economico alla vendita, con possibili risvolti positivi per gli allevatori”.



In attesa di ulteriori dati da allevamenti sperimentali come quello di Monterotondo, a disposizione del consumatore esiste già un latte considerato “superiore” al latte che si trova in vendita nella grande distribuzione. È il latte nobile, marchio di qualità – ma non marca – di un prodotto che nasce da allevamenti che seguono il metodo omonimo, ideato circa 10 anni fa con l’obiettivo di produrre un alimento non solo più nutriente, ma anche più saporito e gustoso. A fondare il metodo nobile Roberto Rubino, già ricercatore del Crea, oggi presidente dell’Associazione nazionale formaggi sotto il cielo. “La qualità del latte nobile viene valutata attraverso due parametri: profilo nutrizionale e aromatico. Il primo è definito dal rapporto omega 6-omega 3 e dal contenuto di antiossidanti, come carotenoidi, tocoferoli, vitamina E, che bloccano l’ossidazione degli acidi grassi insaturi e del colesterolo; il secondo dipende dalla presenza di molecole volatili, metaboliti secondari che conferiscono al prodotto gusto e sapore”.



Per ottenere alti standard qualitativi a fare la differenza è sia la tipologia di allevamento, in stalla oppure al pascolo, sia l’alimentazione degli animali. “Le mucche che vivono e mangiano all’aperto producono un latte migliore perché si nutrono quasi solo di erba e ricevono modeste quantità di concentrati – sottolinea Rubino – il latte nobile nasce da mucche che si nutrono al 30% di mangime e al 70% di fieno composto da almeno cinque varietà di erbe differenti. Non importa quali, dato che ogni allevatore può seguire la territorialità e la stagionalità del luogo, ma quante: maggiore è la biodiversità, migliore è il profilo nutrizionale e aromatico del latte perché ogni erba ha un corredo molecolare diverso”.



In Italia gli allevatori che seguono il metodo nobile sono una quarantina, soprattutto in Campania, Molise, Puglia, Basilicata, e qualcuno in Veneto e Lombardia. “Un prodotto che riceve il marchio di latte nobile può essere venduto fino a 20 centesimi al litro in più rispetto al prodotto “normale”” spiega l’esperto. Dove lo troviamo? “In Campania e Basilicata quasi ovunque, nel resto d’Italia solo in pochi negozi o direttamente dall’allevatore. Per la grande distribuzione, però, è ancora presto”.