A casa, in ufficio o quando sei in giro, l’alimentatore USB‑C Apple da 20W ti permette di ricaricare in modo comodo e veloce.

Pensato per funzionare al meglio con iPad Pro e iPad Air, è comunque compatibile con tutti i dispositivi USB‑C.

Puoi anche usarlo con iPhone 8 o modelli successivi e sfruttare la loro funzione di ricarica veloce.

Il cavo di ricarica è in vendita separatamente.