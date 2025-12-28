Alicudi in Sicilia

L’isola di Alicudi, una perla nascosta dell’arcipelago delle Eolie in Sicilia, è un luogo incantevole caratterizzato da una natura selvaggia e un equilibrio fragile. Con una superficie di appena 5 km² e meno di cento abitanti stabili, questa isola si distingue per la presenza dominante delle capre selvatiche, che superano di gran lunga la popolazione umana.

Alicudi rappresenta un microcosmo unico: mentre la popolazione umana è scesa drasticamente, le capre selvatiche sono cresciute fino a oltre 600 esemplari. Questi animali, introdotti decenni fa dagli allevatori, hanno trovato sull’isola un ambiente privo di predatori naturali, favorendo una proliferazione incontrollata. L’abbondanza delle capre ha creato problemi significativi per il delicato ecosistema locale.

Il sindaco di Lipari ha promosso un’iniziativa per limitare i danni causati dal pascolo eccessivo, aprendo un bando per l’adozione gratuita delle capre, rivolto anche a persone al di fuori del settore zootecnico. L’obiettivo è contenere la popolazione animale e preservare le specie vegetali protette e i tradizionali muretti a secco che caratterizzano il paesaggio rurale.

La vita ad Alicudi è scandita da ritmi antichi e da una forte connessione con la terra. Gli abitanti vivono in un contesto di isolamento accentuato dalla mancanza di strade asfaltate e dalla quasi totale assenza di infrastrutture turistiche. Il mulo resta il mezzo di trasporto principale, mentre il turismo si mantiene su livelli contenuti rispetto alle altre isole dell’arcipelago.

Durante la stagione estiva, la popolazione di Alicudi raddoppia grazie all’arrivo di pendolari stagionali e visitatori attratti dalla natura incontaminata e dall’atmosfera senza tempo. Tuttavia, durante i mesi più freddi, il numero di residenti torna a ridursi drasticamente, confermando il carattere di enclave isolata e silenziosa dell’isola.

Alicudi è parte integrante del Patrimonio mondiale UNESCO che comprende l’intero arcipelago eoliano. La sua importanza non risiede solo nella bellezza paesaggistica, ma anche nel valore storico e culturale delle sue strutture e tradizioni. Il borgo sul mare, con scogliere imponenti, acque cristalline e profumo di focaccia, è un luogo unico e affascinante. La sfida per il futuro sarà trovare un equilibrio che consenta di proteggere questo fragile ambiente, valorizzando la sua unicità senza comprometterne l’identità.