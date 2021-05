Alicia Keys annuncia le date del nuovo tour mondiale, nel quale è prevista anche una tappa in Italia nel 2022. Ecco la data e dove acquistare i biglietti.

Alicia Keys ha riprogrammato i suoi spettacoli nel Regno Unito, in Europa e in Nord America a causa delle restrizioni per il COVID-19. La tappa del viaggio nel Regno Unito – che si ferma all’Utilita Arena di Birmingham, alla AO Arena di Manchester e alla O2 Arena di Londra – è stata spostata a giugno 2022, dopodiché si dirigerà verso l’Europa continentale. Al momento non è chiaro se il suo appuntamento alla 3Arena di Dublino verrà riorganizzato o cancellato, sebbene la performance non sia più elencata sul suo sito web ufficiale o su quello della sede. Anche le sue date in Nord America sono state posticipate al 2022. È prevista, inoltre, una data in Italia nel 2022. La cantante – che ha pubblicato il suo settimo album, Alicia, nel 2020, ha pubblicato un remix del suo singolo Underdog con le superstar della musica latina Nicky Jam e Rauw Alejandro. La traccia originale è stata co-scritta da Ed Sheeran.

Alicia Keys

Alicia Keys in Italia nel 2022: data e dove acquistare i biglietti

All’interno del suo tour mondiale, Alicia Keys ha inserito anche una data in Italia. La cantante R&B, infatti, si esibirà a Milano, al Mediolanum Forum l’8 giugno 2022. Se siete fan dell’artista statunitense e non vedete l’ora di vederla dal vivo, potete acquistare i biglietti in anteprima se siete iscritti a My Live Nation dalle ore 11:00 di mercoledì 19 maggio. Per ottenere i biglietti in prevendita, dovrete registrarvi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti inizierà alle ore 12:00 di giovedì 20 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it, www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati alla vendita.

Negli anni trascorsi dal suo debutto, Keys ha anche dominato la classifica Airplay R&B per adulti di Billboard, con un record di 92 settimane totali alla posizione numero 1, registrando otto numeri 1 nella classifica Hot R&B/Hip-Hop Songs di Billboard e cinque album in cima alla classifica Billboard 200. Ha venduto oltre 65 milioni di dischi ed è diventata l’artista R&B femminile numero 1 certificata RIAA del millennio, con 27,5 milioni di vendite digitali certificate in tutto il mondo (USA) e 20 milioni di album venduti (USA).

Dopo aver creato un marchio di bellezza, Keys Soulcare e scritto un libro bestseller del New York Times, More Myself: A Journey, negli ultimi anni, la Keys ha pubblicato quello che potrebbe essere il suo album più personale a settembre 2020. Ha parlato con ET di come la creazione del suo settimo album in studio, ALICIA, le abbia permesso di “essere completamente se stessa” durante il processo di realizzazione.

Di seguito il video della sua Fallin’:

Il tour mondiale di Alicia Keys: le date

Di seguito, vi elenchiamo tutte le date attualmente previste nel tour eeuropeo che terrà Alicia Keys nel Vecchio Continente nel 2022:

09 giugno 2022 – BIRMINGHAM Utilita Arena

11 giugno 2022 – MANCHESTER AO Arena

13 giugno 2022 – LONDRA O2 Arena

08 giugno 2022 – MILANO Mediolanum Forum (Italia)

15 giugno 2022 – ANVERSA Sportpaleis (Belgio)

17 giugno 2022 – OSLO Spektrum (Norvegia)

18 giugno 2022 – STOCKHOLM Ericsson Globe (Svezia)

21 giugno 2022 – AMBURGO Barclaycard Arena (Germania)

23 giugno 2022 – MANNHEIM SAP Arena (Germania)

25 giugno 2022 – PRAGUE O2 Arena (Repubblica Ceca)

26 giugno 2022 – KRAKOW Tauron Arena (Polonia)

30 giugno 2022 – BARCELLONA Palau Sant Jordi (Spagna)

04 luglio 2022 – MADRID Wizink Center (Spagna)

05 luglio 2022 – BORDEAUX ARKEA ARENA (Francia)

07 luglio 2022 – PARIS AccorHotels Arena (Francia)

08 luglio 2022 – COLONIA Lanxness Arena (Germania)

12 luglio 2022 – ZURICH Hallenstadion (Svizzera)

13 luglio 2022 – MONACO Olympiahalle (Germania)

15 luglio 2022 – ESCH SUR ALZETTE Rockhal (Lussemburgo)