Alice Toniolli e l’incidente in gara, ultime notizie

Il padre di Alice Toniolli, una ciclista dilettante di Trento, ha sporto una denuncia per lesioni gravissime dopo che la figlia è rimasta gravemente ferita il 14 agosto durante una gara a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. Alice, 19 anni, ha subito un incidente contro un muretto che le ha causato gravi lesioni, potenzialmente permanenti, che potrebbero impedirle di tornare a competere. La denuncia è stata presentata poco prima della scadenza per evitare l’archiviazione del caso ed è firmata anche da Alice.

La Procura di Treviso ha avviato un’indagine e identifica tre indagati: Giacomo Salvador, presidente dell’associazione ciclistica che ha organizzato la gara, e i dirigenti di gara Giulio De Nardi e Daniele Borsoi. La questione solleva interrogativi sulla sicurezza degli eventi ciclistici e sulle responsabilità degli organizzatori. Le condizioni di Alice stanno destando preoccupazione, e la sua famiglia vuole sapere cosa è realmente accaduto per evitare che simili incidenti possano ripetersi in futuro.