Alice Pizza e WINDTRE: innovazione digitale in Italia

WINDTRE BUSINESS è il partner scelto da Alice Pizza per affrontare la trasformazione digitale. L’azienda ha implementato una rete di connettività personalizzata basata su FWA 5G, permettendo una gestione centralizzata ed efficiente dei dati provenienti dai vari punti vendita. Grazie a questa infrastruttura, Alice Pizza è riuscita a ottimizzare i processi operativi, migliorare l’esperienza d’acquisto e gestire le risorse in modo più efficace, analizzando in tempo reale dati di vendita, flussi di clientela e necessità logistiche.

La collaborazione tra le due aziende va oltre la semplice connettività. WINDTRE BUSINESS supporta Alice Pizza con soluzioni di cybersecurity e strumenti per la collaborazione in ufficio, rivolti sia ai punti vendita che alla sede centrale e al personale in movimento. È stato avviato anche un programma di formazione per i dipendenti, volto a promuovere una cultura della sicurezza digitale e a incrementare la resilienza contro le minacce informatiche.

Alessia Ciociano, Corporate Sales di Wind Tre S.p.A., afferma che la soluzione sviluppata è stata progettata per soddisfare le esigenze specifiche di Alice Pizza e per evolvere con l’azienda. Questa partnership dimostra come l’innovazione tecnologica possa diventare un fattore chiave per il successo nel settore retail, rendendo i processi più efficaci ed efficienti.

Angelo Gatti, IT Manager di Alice Pizza, evidenzia l’importanza di investire in nuove tecnologie per rimanere competitivi. La collaborazione con un partner affidabile e innovativo ha permesso di stabilire basi solide per una crescita duratura e sostenibile.