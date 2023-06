Alice Mansergh nuovo Chief Executive Designate di Tourism Ireland

Alice Mansergh è la nuova Chief Executive Designate di Tourism Ireland. Attualmente Managing Director di Google Customer Solutions, Uk & Ireland e Corporate Reputation Lead per Google Emea, con sede a Dublino, con 20 anni di esperienza nell’ambito della leadership strategica, una specializzazione nella guida di marketing teams internazionali, strategie di brand engagement rivolte al consumatore e corporate responsibilty, Alice Mansergh ha maturato una consolidata esperienza professionale con partner pubblici e privati del settore turistico ed è stata membro del consiglio di amministrazione di Fáilte Ireland negli ultimi cinque anni. Si è laureata al Trinity College di Dublino in letteratura irlandese e inglese e all’Irish Management Institute in leadership development.

Entrata a far parte di Google nel 2004, dove ha ricoperto diversi ruoli senior, tra cui Head of Operations per Uk e Irlanda; responsabile marketing clienti B2B Emea; responsabile Chrome Marketing Europa, Medio Oriente e Africa e direttore del Consumer Marketing per il Regno Unito, ha guidato marketing teams internazionali di Google, promuovendo brand rivolti al consumer e sviluppando campagne creative pluripremiate per Tv, outdoor e media digitali in diversi mercati chiave, tra cui Regno Unito, Francia, Germania e Medio Oriente.

La nomina è soggetta a formale ratifica da parte del North South Ministerial Council (Nsc) e Alice Mansergh assumerà l’incarico il 18 settembre 2023.

Christopher Brooke, presidente di Tourism Ireland, ha dichiarato: “A seguito di una campagna di selezione internazionale rigorosa e competitiva, siamo lieti di aver scelto Alice Mansergh quale nuovo Chief Executive Designate di Tourism Ireland. Una leader strategica di grande professionalità e dalla vasta esperienza di marketing di respiro internazionale, nonché dotata di una forte capacità di analisi e interpretazione delle tendenze digitali. Garantirà una leadership strategica alla squadra di Tourism Ireland in un momento importante per il nostro settore, che continua ad avanzare lungo la strada della ripresa”.

“Lavorerà e sosterrà i nostri partner del settore turistico, in patria e all’estero, nell’ambito del percorso di ricostruzione del turismo d’oltremare diretto verso l’isola d’Irlanda. Alice Mansergh lavorerà anche a stretto contatto con il Dipartimento per l’Economia dell’Irlanda del Nord; il Dipartimento per il turismo, la cultura, le arti, il Gaeltacht, lo sport e i media in Irlanda; con il North South Ministerial Council (Nsc), nonché con Fáilte Ireland e Tourism Northern Ireland”, ha aggiunto.

Accettando il proprio futuro ruolo, Alice Mansergh ha dichiarato: “È un onore per me assumere questa posizione. Il turismo è una mia passione e negli ultimi cinque anni ho fatto parte del consiglio di amministrazione di Fáilte Ireland, supportando lo sviluppo di prodotti turistici e di investimenti nel settore. Mi è chiaro il ruolo vitale che il turismo gioca per l’economia e per le comunità in tutta l’isola d’Irlanda; non vedo, quindi, l’ora di incontrare le persone del talentuoso team di Tourism Ireland e di lavorare con loro. Sono entusiasta di ciò che prospetta il futuro e dei traguardi che andremo a raggiungere con la nostra organizzazione per conto dell’industria del turismo dell’isola d’Irlanda”.