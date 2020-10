Subito dopo la puntata di ieri del GF Vip Andrea Zelletta ha ribadito di voler diffidare Alice Fabbrica per impedire che vada in tv a parlare di lui. Nella notte quando era in camera con i suoi amici, l’ex tronista è tornato a parlare della ragazza ed ha ammesso di averla vista, ma ha ridimensionato il racconto fatto dalla bella bionda.

L’ex tronista è molto arrabbiato perché Alice Fabbrica ha detto che è stato aggressivo quando ha scoperto che lei era uscita con un altro ragazzo poco prima del loro “primo appuntamento”. In effetti l’aspirante influencer anche a Di Più ha detto che Andrea ha avuto una “durissima reazione” quando lei le avrebbe confessato di aver incontrato un’altra persona ore prima di vedere lui.

Zelletta ha anche raccontato come ha fatto a scoprire che la Fabbrica aveva passato del tempo anche con un altro uomo lo stesso giorno del loro incontro.

“Io stavo con questo mio compagno di casting e gli dissi ‘guarda che mi sono visto con una ragazza’ e lui mi fece ‘oddio ma anche io mi sono visto con lei lo stesso giorno’. Io la conosco ovvio, questo è vero. Ma tra me e lei c’è stato solo un caffe, un’uscita veloce e nulla di più. Poi questa dice che l’ho aggredita ma vi rendete conto? Non è mai successa una cosa del genere. Io semplicemente le dissi che avevo scoperto di questo mio amico e volevo chiudere la conoscenza. Non si deve permettere di dire che sono stato aggressivo”.

Per capire chi sta mentendo dobbiamo solo aspettare che Alice tiri fuori questi messaggi che le avrebbe inviato Zelletta.

“Ma le persone sono folli ragazzi, follia!” Lo sfogo di Andrea Zelletta dopo il confronto con Alice Fabbrica.#GFVIP pic.twitter.com/UYiET5alzt — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 23, 2020

Ecco a cosa facevano riferimento… Quanto di vero c’è in questo racconto di Alice Fabbrica? Come la prenderà Andrea? #GFVIP pic.twitter.com/Gjc81bg7UM — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 23, 2020

