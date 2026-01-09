Alice e Morata si riavvicinano

Un piccolo riavvicinamento o semplicemente un’espressione di amore per la figlia Bella? Alice Campello e Alvaro Morata compiono un gesto che non passa inosservato. In queste ore, c’è stato uno scambio di like su Instagram, un dettaglio che può apparire superfluo, ma che nell’era dei social network fa pensare.

In queste settimane, infatti, i due hanno evitato di scambiarsi queste mosse sulle piattaforme digitali, un segnale che ha fatto pensare che i rapporti fossero davvero travagliati. Ma ecco che proprio tramite questi indizi è stato possibile capire che tra loro c’è aria di maretta. Oggi la situazione appare più distesa, con il compleanno della loro quartogenita, Bella, che compie 3 anni.

Alice ha condiviso un post su Instagram per ricordare il momento del parto, avvenuto il 9 gennaio, quando ha rischiato di perdere la vita. Al suo fianco c’era Morata, e ora, con il suo like, il calciatore sembra volerle ricordare il suo appoggio. Anche il calciatore ha condiviso un post per augurare un buon compleanno alla principessa della famiglia, ed ecco che lì è possibile notare il like della Campello.

C’è da dire che questo potrebbe semplicemente essere un modo per dimostrarsi a vicenda che per il bene dei figli sono vicini l’uno all’altra. Proprio nei giorni scorsi, Alice ha rotto il silenzio sulle voci di tradimento che vedono sotto accusa Morata, e ha smentito prontamente il gossip, togliendo immediatamente Elena, una giovane amica di famiglia, da questo presunto triangolo amoroso. La Campello non ha assolutamente smentito la notizia sulla fine del suo matrimonio con Morata, un dettaglio da non sottovalutare.