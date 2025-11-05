12.9 C
Alice e i Diritti: Un Viaggio nel Mondo dell’Infanzia

Da stranotizie
Un nuovo libro, Alice nel Paese dei Diritti, offre un viaggio educativo unico per i bambini, affrontando temi cruciali legati ai diritti umani. Scritto da Mario Lodi e Daniele Novara, con illustrazioni di Paola Colombo, l’opera è stata pubblicata per celebrare la Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. In questo racconto, Alice abbandona il Paese delle Meraviglie per scoprire un mondo in cui si esplora la dignità umana e i diritti fondamentali.

Il libro apre con una riflessione sulla realtà attuale, dove l’infanzia è sempre più soggetta a un consumismo che mina l’autonomia e l’immaginazione dei bambini. Novara sottolinea l’importanza di una pedagogia che rispetti la crescita infantile, favorendo un’educazione che accolga il diritto dei bambini al gioco e al conflitto nonviolento.

In questo contesto, Alice nel Paese dei Diritti smonta il mito di un’infanzia idealizzata, evidenziando che il litigio può essere una parte normale della crescita e un’opportunità educativa. Le illustrazioni accompagnano Alice in un viaggio che abbraccia vari diritti, da quelli di base alla libertà di espressione e non discriminazione.

Un capitolo importante tratta la Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia, rendendola accessibile e comprensibile. Il libro invita a vivere i diritti, affrontando temi urgenti come le migrazioni e il rispetto delle differenze. Si sottolinea che ogni bambino deve sentirsi parte di una comunità e che l’educazione deve promuovere relazioni di fiducia.

In sintesi, Alice nel Paese dei Diritti non è solo una lettura per bambini, ma uno strumento essenziale per chi si occupa di educazione e una chiamata all’azione per costruire una società più giusta.

