Alice Cooper, ha rivelato di voler suonare con i Foo Fighters: ecco cosa ha dichiarato, in merito, l’icona shock rock.

Alice Cooper dice che vorrebbe cantare e suonare nei Foo Fighters, qualora la sua band si sciogliesse. La leggenda del rock ha suonato sul palco con Dave Grohl e compagni diverse volte nel corso degli anni e ha condiviso la sua ammirazione per il modo in cui la band ha interpretato le sue canzoni in passato.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/AliceCooper

Alice Cooper vorrebbe suonare con i Foo Fighters

Se Dave Grohl decide di gettare la spugna nei Foo Fighters, Alice Cooper è pronto a diventare il loro frontman. L’icona shock-rock ha recentemente avuto un’intervista con la stazione radio 100.5 di Atlanta in cui ha parlato della sua grande ammirazione per i Foo Fighters e i Nirvana. Quando gli è stato chiesto se ci fosse qualche band, oltre alla sua, per la quale si sarebbe messo in prima linea, Cooper è stato chiaro: i Foos.

Il video di un’esibizione di Alice Cooper e dei Foo Fighters:

“Penso che la mia scelta cadrebbe sui Foo Fighters, perché sono esattamente come la mia band, quando suonano una mia canzone la fanno esattamente come la farebbero loro. Sono fantastici”.

I Foo Fighters e Alice Cooper sono saliti sul palco insieme numerose volte nel corso delle rispettive carriere. I primi, inoltre, hanno persino iniziato a realizzare cover di Under My Wheels di Cooper durante i set dal vivo.

Perché il re dello shock rock sceglie i Foos?

Alice Cooper spiega, nel corso dell’intervista, perché ha pensato proprio ai Foo Fighters come band in cui canterebbe e suonerebbe. Ecco le sue parole in merito: “Mi hanno raccontato che hanno imparato un sacco ascoltando i nostri primi album e quindi, quando mi capita di salire sul palco con i Foo Fighters, azzeccano alla grande le mie canzoni, le fanno esattamente come andrebbero fatte“.

Cooper ha continuato a discuterne, lodando sia l’ineguagliabile talento alla batteria di Dave Grohl, sia quello di Taylor Hawkins: “Prima di tutto, hanno i due migliori batteristi di tutti. La gente continua a dimenticarsi di Dave Grohl…ma la prima volta che ho visto i Nirvana ho guardato dritto oltre i due tizi davanti e mi sono chiesto chi fosse quel batterista. Perché era DAVVERO bravo, si vedeva lontano un miglio. Mi sono detto che se si sarebbero sciolti avrei suonato con quel batterista“.

