Alice Cooper si è sottoposto la vaccinazione contro il Covid-19 insieme a sua moglie, Sheryl, in una struttura di immunizzazione a Phoenix, in Arizona. In un breve video girato dopo aver ricevuto la dose, l’icona shock-rock ha rivelato che lui e sua moglie avevano precedentemente combattuto contro il Coronavirus, sottolineando l’importanza di vaccinarsi per debellarlo.

Alice Cooper e la moglie Sheryl si sono sottoposti alla vaccinazione per il Coronavirus. L’artista e la consorte, come lui stesso sottolinea, hanno contratto, tempo fa, il virus ma hanno deciso di vaccinarsi lo stesso: “Abbiamo già avuto Covid ma ci stiamo vaccinando comunque”, ha detto Cooper nel breve filmato per AZCentral.

“Tutti qui sono stati davvero gentili e non ti senti come se fossi in pericolo di nulla”, invitando tutti a sottoporsi al vaccino al fine di uscire, a breve, dalla pandemia mondiale. Sheryl, dal canto suo, ha rivelato che la vaccinazione è stata “indolore“. I Cooper si sono vaccinati presso un centro di immunizzazione istituito dal Team Rubicon, un’organizzazione senza scopo di lucro che riunisce veterani militari con i soccorritori di primo soccorso per fornire assistenza nei momenti di bisogno.

Lo stupore dei volontari

“È stato fantastico“, ha affermato Rich Mogull, Phoenix Communications Coordinator del Team Rubicon. “I Cooper si sono presentati e nessuno di questi volontari sapeva che sarebbero stati lì. Hanno ottenuto autografi e hanno avuto modo di parlare con Alice e sua moglie“.

Nel video, Cooper scherza dicendo che i Team Rubicon sono una grande band, aggiungendo: “Ho tutti i loro album. Sono davvero una delle migliori band che abbia mai sentito“. Cooper è l’ultima figura di alto profilo ad approvare il vaccino dopo che sia Elton John che Michael Caine hanno preso parte a un nuovo video per aiutare ad aumentare la consapevolezza intorno all’importanza dell’immunizzazione.

Nella clip di 90 secondi, le icone della musica e dello schermo si uniscono per rassicurare il pubblico che i vaccini sono completamente sicuri, fornendo al contempo un tocco comico – con Elton che finge di fare un provino per una parte per promuovere la vaccinazione.

